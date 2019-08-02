Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета антироссийских санкций «за отравление Скрипалей». Об этом, вопреки обыкновению, сообщили не по официальным каналам, а через утечки в СМИ. Кроме того, дедлайн по введению этого пакета просрочен на целых девять месяцев. Не исключено, что Белый дом решился на этот шаг под большим давлением.

С начала нового «ледникового периода» в отношениях США и России Вашингтон успел предложить и ввести столько санкционных пакетов, что в них немудрено запутаться. Сегодня речь идёт о санкциях за применение химического оружия в Солсбери. Первый пакет «за Скрипалей» был введён ещё в августе прошлого года, но прошёл почти незамеченным — ограничительные меры в нём были предусмотрены довольно мягкие. Нечто более жёсткое было чревато экономическими последствиями для США и их союзников. Например, после введения санкций против компании «РУСАЛ» резко взлетели цены на алюминий на мировом рынке, что вынудило Вашингтон их отменить. Поэтому Конгресс поручил Госдепу подумать над вторым пакетом в течение трёх месяцев. За это время Россия гипотетически могла признать свою вину в отравлении Скрипалей и избежать эскалации санкционного противостояния.

Этого предсказуемо не случилось, поэтому в ноябре прошлого года второй пакет «химических» санкций должен был вступить в силу. Но Госдепартамент медлил с ответом. В марте Bloomberg сообщил, что внешнеполитическое ведомство наконец согласовало конкретные меры и президенту осталось только их одобрить. Впрочем, официально об этом объявлено не было, деталей документа Госдеп не раскрыл, а Министерство финансов отказалось отвечать на вопросы журналистов.

Только 1 августа Трамп, по сообщению Politico, наконец поставил свою подпись под указом, и то — под давлением конгрессменов из обеих партий.

Второй пакет санкций должен был быть введён в течение трёх месяцев, между тем уже больше года прошло с момента атаки, — приводит Politico письмо Трампу, направленное влиятельными конгрессменами Элиотом Энгелем и Майклом Макколом. — Поэтому мы просим вас незамедлительно принять меры и призвать Россию к ответственности за это вопиющее использование химического оружия в Европе.

Это далеко не первое подобное послание: в конце января сенатор-демократ Боб Менендез направил письмо госсекретарю Майку Помпео с призывом прояснить, почему Госдеп до сих пор «уклонялся от своего долга по противодействию применению химического оружия». На тот момент санкции были просрочены только на два месяца.

Trump Inks Order to Introduce Additional Sanctions on Russia Over Skripal Case’ Reports https://t.co/4ITMMlYwvT pic.twitter.com/ejPjS5Tac8 — The Outlier (@Outli3rThe) August 2, 2019

Ранее сообщалось, что второй «химический» пакет должен будет включить как минимум три опции из следующих: запрет на полёты в США российским государственным авиакомпаниям, ограничения на импорт или экспорт, понижение дипломатического представительства, ограничение доступа России к международным финансовым институтам.

В комментарии News.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов объяснил задержку с подписанием указа.

Всё было готово к апрелю, пакет тогда был направлен в Белый дом, — ответил Владимир Фролов. — Тянули время, чтобы не срывать наметившиеся контакты с РФ на высоком уровне — визит Помпео в Сочи, встречу Трампа с Путиным на G20. Сейчас, когда контакты состоялись и никаких особых прорывов не дали, а следующие контакты далеко, можно для галочки закрыть эту страницу. Тем более что на днях комитет палаты представителей по международным делам официально поставил вопрос перед Белым домом: либо вы вводите, либо мы новым законом что-то введём и ещё возбудим дела за нарушение администрацией Закона 1991 года (Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения. — News.ru).

Решение главы Белого дома резко контрастирует с другим его шагом — звонком российскому президенту Владимиру Путину. Разговор двух лидеров состоялся по инициативе американской стороны 31 июля. Трамп предложил России помощь в тушении пожаров в Сибири и обсудил развитие двусторонней торговли. Днём позже он поставил подпись под документом, который, вполне возможно, уже налагает ограничения на эту торговлю.

Со звонком Путину связи нет, — уверен Владимир Фролов. — Трамп сидел дома, смотрел новости FOX, там показали пожары в Сибири, его это задело, он снял трубку и набрал друга Владимира. Больше там никакого содержания не было.

Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александра Борисова в разговоре с News.ru напомнила, что президентский указ — более мягкая мера по сравнению с законодательным актом, так как он может быть так же легко отменён подписью президента, как и введён. И маловероятно, что в ближайшее время этот указ будет закреплён в законе.