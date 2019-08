С начала нового «ледникового периода» в отношениях США и России Вашингтон успел предложить и ввести столько санкционных пакетов, что в них немудрено запутаться. Сегодня речь идёт о санкциях за применение химического оружия в Солсбери. Первый пакет «за Скрипалей» был введён ещё в августе прошлого года, но прошёл почти незамеченным — ограничительные меры в нём были предусмотрены довольно мягкие. Нечто более жёсткое было чревато экономическими последствиями для США и их союзников. Например, после введения санкций против компании «РУСАЛ» резко взлетели цены на алюминий на мировом рынке, что вынудило Вашингтон их отменить. Поэтому Конгресс поручил Госдепу подумать над вторым пакетом в течение трёх месяцев. За это время Россия гипотетически могла признать свою вину в отравлении Скрипалей и избежать эскалации санкционного противостояния.

Этого предсказуемо не случилось, поэтому в ноябре прошлого года второй пакет «химических» санкций должен был вступить в силу. Но Госдепартамент медлил с ответом. В марте Bloomberg сообщил, что внешнеполитическое ведомство наконец согласовало конкретные меры и президенту осталось только их одобрить. Впрочем, официально об этом объявлено не было, деталей документа Госдеп не раскрыл, а Министерство финансов отказалось отвечать на вопросы журналистов.

Только 1 августа Трамп, по сообщению Politico, наконец поставил свою подпись под указом, и то — под давлением конгрессменов из обеих партий.

Это далеко не первое подобное послание: в конце января сенатор-демократ Боб Менендез направил письмо госсекретарю Майку Помпео с призывом прояснить, почему Госдеп до сих пор «уклонялся от своего долга по противодействию применению химического оружия». На тот момент санкции были просрочены только на два месяца.