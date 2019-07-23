https://static.news.ru/photo/61e99838-ad23-11e9-8cf9-fa163e074e61_1024.jpg Black Hawk Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Министерство обороны США проводит секретную военную миссию в районе Вашингтона. В операции участвуют 10 вертолётов Black Hawk.

По данным агентства Bloomberg, Пентагон обратился к конгрессу с просьбой одобрить перераспределение средств для перечисления дополнительных $1,55 млн. Отмечалось, что деньги необходимы для оплаты техобслуживания воздушных судов, экипажей и организации полётов в рамках «новой засекреченной миссии», а также работы «секретного информационного центра» на аэродроме Davison Army, расположенного в штате Виргиния.

Без дополнительного финансирования армия не сможет выполнить эту секретную миссию, – цитирует документ Минобороны США РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что кандидат на должность министра обороны Соединённых Штатов Марк Эспер назвал основной целью Вашингтона в вопросе безопасности сдерживание России. По его мнению, Пентагон не должен допустить агрессивных действий Кремля, способных навредить интересам США.