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Палата лордов отвергла предложения Мэй по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй Andrew Mccaren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

в мире [ версия для печати ]

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и её правительство с предложением по Brexit потерпели серьёзное поражение в верхней палате британского парламента — Палате лордов. Вечером 14 января пэры поддержали предложение баронессы Анджелы Смит, в котором выражается сожаление по поводу условий правительственной сделки и формата будущих отношений с ЕС.

В поддержку предложения лейбористского парламентария был отдан 321 голос, в поддержку варианта Мэй — 152 голоса. Оппозиция одержала победу над правительством за сутки до принципиального голосования по соглашению между Британией и Евросоюзом в Палате общин, сообщается в Twitter Палаты лордов.

Предложение баронессы Смит также содержало призыв к депутатам Палаты общин "решительно отвергнуть" возможность выхода Великобритании из ЕС без соглашения об условиях "развода" сторон.

Голосование в нижней палате парламента пройдёт 15 января. Депутаты Палаты общин могут либо одобрить достигнутую правительством сделку по Brexit, либо отвергнуть её.

Ранее News.ru сообщал, что Тереза Мэй обратилась к гражданам королевства. В статье газеты Sunday Express она описала негативные последствия для британской демократии в случае провала голосования по сделке о Brexit в парламенте 15 января. Если парламент отвергнет сделку, Великобритания рискует покинуть сообщество, так и не определившись с условиями дальнейшего сотрудничества с Евросоюзом, считает Мэй.


#Brexit #терезамэй #голосование
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