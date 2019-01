Палата лордов отвергла предложения Мэй по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и её правительство с предложением по Brexit потерпели серьёзное поражение в верхней палате британского парламента — Палате лордов. Вечером 14 января пэры поддержали предложение баронессы Анджелы Смит, в котором выражается сожаление по поводу условий правительственной сделки и формата будущих отношений с ЕС.

В поддержку предложения лейбористского парламентария был отдан 321 голос, в поддержку варианта Мэй — 152 голоса. Оппозиция одержала победу над правительством за сутки до принципиального голосования по соглашению между Британией и Евросоюзом в Палате общин, сообщается в Twitter Палаты лордов.

