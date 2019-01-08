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Нидерланды: Иран причастен к двум политическим убийствам

Rouzbeh Fouladi/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

МИД и МВД Нидерландов в письме главе палаты представителей национального парламента заявили о причастности Ирана к двум политическим убийствам.

«Служба разведки и безопасности имеет убедительные свидетельства того, что Иран был причастен к убийству двоих граждан Нидерландов иранского происхождения, в Алмере в 2015 и в Гааге в 2017. Эти люди были противниками иранского режима», — говорится в совместном письме от глав двух ведомств, опубликованном на сайте правительства.

Ранее News.ru писал о том, что Копенгаген отозвал посла из Тегерана в связи с сообщениями о незаконной деятельности иранских спецслужб в королевстве. По данным датской Службы разведки и безопасности, они готовили покушение на иранского оппозиционного активиста на территории Дании. В Тегеране обвинения отвергли.


#иран #Нидерланды
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