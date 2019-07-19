https://static.news.ru/photo/aa67a186-ab52-11e9-9ba3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gazprom/Instagram.com

Служба британской внешней разведки МИ-6 и Центр правительственной связи расследуют версию о том, что Россия может быть в какой-то мере причастна к захвату танкера Stena Impero.

МИ-6 и GCHQ выясняют, не мог ли танкер был быть заманен в ловушку сигналами с ложными координатами GPS, которые Иран распространил с помощью «российских шпионских технологий», пишет Sunday Mirror со ссылкой на источники в ведомстве.

Как писал News.ru ранее, правительство Англии разрабатывает план по введению санкций в отношении Ирана после задержания британского танкера в Ормузском проливе.