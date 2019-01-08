Лондонский аэропорт Хитроу восстановил свою работу

https://news.ru/storage/news/108180dfa71f35c42a07c6aa06f71b51/623a90da-ecde-4374-bffd-ad5e0cbaf891_850.jpg Ben Stevens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лондонский аэропорт Хитроу восстановил работу после того, как у его территории был обнаружен неопознанный беспилотник.

«Мы продолжаем работать с полицией по поступающим сообщениям о беспилотниках в Хитроу. Мы возобновили вылеты после короткого перерыва», — говорится на официальной странице аэропорта в Twitter.

Сотрудники Хитроу принесли извинения своим пассажирам из-за случившегося.

We continue to work with the Met Police on reports of drones at Heathrow. We are working with Air Traffic Control and the Met Police, and have resumed departures out of Heathrow after a short suspension. We will continue to monitor this and apologise to anyone that were affected. — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) 8 января 2019 г.

Ранее представители лондонского аэропорта рассказали о временной остановке вылетов из-за появления дрона. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства появления беспилотника на территории воздушной гавани.

Как писал News.ru, аэропорты Хитроу и Гатвик заказали установку военного оборудования на своей территории. Лондонские воздушные гавани потратили на систему несколько миллионов фунтов стерлингов. Технологии должны отслеживать и бороться с беспилотными летательными средствами.