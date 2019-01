Лондонский аэропорт Хитроу восстановил свою работу

Лондонский аэропорт Хитроу восстановил работу после того, как у его территории был обнаружен неопознанный беспилотник.

Сотрудники Хитроу принесли извинения своим пассажирам из-за случившегося.

We continue to work with the Met Police on reports of drones at Heathrow. We are working with Air Traffic Control and the Met Police, and have resumed departures out of Heathrow after a short suspension. We will continue to monitor this and apologise to anyone that were affected.