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Лондонский аэропорт Хитроу восстановил свою работу

Ben Stevens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Лондонский аэропорт Хитроу восстановил работу после того, как у его территории был обнаружен неопознанный беспилотник.

«Мы продолжаем работать с полицией по поступающим сообщениям о беспилотниках в Хитроу. Мы возобновили вылеты после короткого перерыва», — говорится на официальной странице аэропорта в Twitter.

Сотрудники Хитроу принесли извинения своим пассажирам из-за случившегося. 

Ранее представители лондонского аэропорта рассказали о временной остановке вылетов из-за появления дрона. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства появления беспилотника на территории воздушной гавани.

Как писал News.ru, аэропорты Хитроу и Гатвик заказали установку военного оборудования на своей территории. Лондонские воздушные гавани потратили на систему несколько миллионов фунтов стерлингов. Технологии должны отслеживать и бороться с беспилотными летательными средствами.


#самолет #аэропорт #Хитроу #Лондон #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #дрон
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