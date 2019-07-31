Мэр Киева Виталий Кличко Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко удостоился прозвища «луч света» от советника президента США по кибербезопасности Рудольфа Джулиани. Так бывший мэр Нью-Йорка назвал спортсмена во время встречи с ним.

Об этом Джулиани написал в Twitter, отметив, что столица Украины якобы никогда не была лучше, чем сейчас, при Кличко. Советник президента добавил, что считает бывшего боксёра патриотом своей страны.

Ранее News.ru сообщал, что руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в ходе переговоров просил мэра Киева Виталия Кличко отказаться от института «смотрящих», однако тот признал, что должен идти на компромиссы с ними, так как он утратил контроль за Киевским городским советом.

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