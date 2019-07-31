https://static.news.ru/photo/322c8f56-b3db-11e9-95b1-fa163e074e61_660.jpg Мэр Киева Виталий Кличко Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко удостоился прозвища «луч света» от советника президента США по кибербезопасности Рудольфа Джулиани. Так бывший мэр Нью-Йорка назвал спортсмена во время встречи с ним.

Об этом Джулиани написал в Twitter, отметив, что столица Украины якобы никогда не была лучше, чем сейчас, при Кличко. Советник президента добавил, что считает бывшего боксёра патриотом своей страны.

Mayor Vitaly Klitchko was a great heavyweight champion and is a real patriot of Ukraine. The city of Kiev has never been better. He is a bright light shining in relative darkness. pic.twitter.com/PIN9jfAzb4 — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 31 июля 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в ходе переговоров просил мэра Киева Виталия Кличко отказаться от института «смотрящих», однако тот признал, что должен идти на компромиссы с ними, так как он утратил контроль за Киевским городским советом.