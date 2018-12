Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина

https://news.ru/storage/news/d9d5d21c4c924b5469361c907143a31e/6c89b15f-8930-4524-bf3d-a1037c61d811_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

СМИ иронично пишут об одобрении действий Трампа и Мэй

Президент России Владимир Путин в рамках своей «марафонской» пресс-конференции не побил рекорд, зафиксированный в 2008 году, — тогда общение журналистов с президентом продолжалось 4 часа 40 минут. Однако был взят другой показатель — на мероприятие аккредитовались 1702 человека. В онлайн-режиме иностранная пресса в основном тезисно освещала выступление российского президента, большие аналитические материалы, если и появятся, то не сразу — в последние годы выступления Путина зарубежная пресса анализирует медленнее и меньше. News.ru представляет подборку наиболее ярких публикаций.

В длительной череде вопросов и ответов были некоторые моменты легкомыслия, например, когда журналист спросил Путина, когда и на ком он женится, на что президент пошутил, что это два разных вопроса. Но большая часть мероприятия была «убийственно серьёзной», отмечает американский портал The Daily Beast: «Пресс-конференция позволяет Путину подвести итоги уходящего года и одновременно определить повестку для предстоящего».

Путин озвучил «позитивные статистические данные», которые следуют за трудным периодом последних лет, когда экономика России страдала от удара низких цен на нефть и западных санкций, что привело к стагнации, пишут журналисты The Associated Press, обращая внимание на топовую новость последних суток — объявленный президентом США вывод войск из Сирии. Путин подтвердил старый российский аргумент о том, что присутствие США в Сирии было незаконным, поскольку оно не было одобрено Совбезом ООН или правительством президента Сирии Башара Асада. При этом Путин добавил, что ещё неизвестно, выполнят ли США свой план, приводя в пример обещания Вашингтона прекратить свое 17-летнее присутствие в Афганистане. «Дональд прав, и я с ним согласен», — над подхваченной The New York Times цитатой Путина сейчас язвят и иронизируют многие американские политики и специалисты по внешней политике.

Президент России обвинил своего украинского коллегу Петра Порошенко в провоцировании военно-морского противостояния с Россией, чтобы повысить его электоральные перспективы, а также указал на Киев как ответственного за страдания простых граждан в восточном регионе Украины — Донбассе, подмечает телеканал CNN. «Как вы думаете, кто наложил экономическую блокаду на Донбасс? Украинское правительство, — цитирует СМИ президента РФ. — Они стреляют в своих граждан, которых они считают гражданами Украины. Каждый день мирные мужчины и женщины умирают».

Владимир Путин предупредил, что угрозу ядерной войны не следует сбрасывать со счетов, и раскритиковал попытки США выйти из международного ядерного договора — ДРСМД, с таким акцентом публикует материал на своём сайте американский телеканал CNBC. «К сожалению, у нас есть тенденция недооценивать текущую ситуацию. Есть опасность, есть риски в нашей повседневной жизни», — цитирует СМИ тезис президента РФ о последствиях краха международной системы контроля над вооружениями. Путин подчеркнул, что Москва сохраняет равновесие и обеспечивает безопасность страны, и если США разместят ракеты средней дальности в Европе, Россия будет вынуждена принять контрмеры, акцентирует внимание на «болезненной» для европейцев теме немецкое издание Die Welt. СМИ также цитирует слова российского президента о том, что применение ядерного оружия с маломощной боевой частью — тезис прописан в новой ядерной концепции США — повышает вероятность большой ядерной войны. Путин также подверг критике озвученные американскими военными тезисы о возможности использования баллистических ракет в неядерном оснащении, которые легко спутать с носителем ядерных боевых частей, что может спровоцировать глобальную катастрофу.

Британский канал Sky News приводит высказывания президента России о Великобритании, а именно о том, что отношения стран «зашли в тупик» и что он надеется на торжество «здравого смысла». Газета The Guardian цитирует слова Путина о том, что Тереза Мэй должна «выполнить волю народа» после исторического голосования. При этом издание считает, что Россия получает выгоду от выхода Великобритании из состава Евросоюза и напоминает о неоднократных контактах спонсора кампании по Brexit Аррона Бэнкса с представителями российского посольства.

The Daily Telegraph обращает внимание, что в течение всей пресс-конференции Путин ни разу не упомянул фамилии подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля, о которых говорил как о гражданских лицах до того, как британская разведка заявила, что «Чепига» и «Боширов» — сотрудники военной разведки. При этом, указывает издание, вопрос о Солсбери всё-таки был, и его задавал журналист канала RT, на сайте которого было опубликовано интервью «солсберецких». Также The Daily Telegraph цитирует ответы Путина на вопросы о связи властей с «поваром» Евгением Пригожиным и «ЧВК Вагнера».

Сирийское издание Enab Baladi, оппозиционно настроенное к режиму Асада, предсказуемо делает акцент на ответах Путина про конституционный комитет, который должен заняться реформированием Основного закона САР. В частности, на словах Путина о том, что ООН заняла «выжидательную позицию» по вопросу завершения формирования комитета.

В целом российский лидер, чья «ораторская выносливость» уступает только покойному кубинскому лидеру Фиделю Кастро, ответил на 61 вопрос от 53 журналистов за 3 часа 43 минуты, заключает Bloomberg.