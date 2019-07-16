https://static.news.ru/photo/abfcfc5c-a7d4-11e9-8969-fa163e074e61_1024.jpg Фото: marinetraffic.com

Американская разведка сообщила о захвате Ираном арабского танкера. По некоторым данным, судно шло под флагом Панамы, а боевые катера Корпуса стражей Исламской революции заставили экипаж взять курс на Иран.

This is the last known position of the UAE (Panama flagged) oil products tanker RIAH in Iranian waters near Iran's Qeshm island 44 hours ago. https://t.co/0iw2DNN6uH via @ELINTNews #Iran pic.twitter.com/06zmFKKBSi — Liveuamap MiddleEast (@lummideast) 15 июля 2019 г.

Власти ОАЭ пока никак не отреагировали на случившееся. Контакт с экипажем танкера установить не удалось. По данным других источников, судно просто сломалось, поэтому его отбуксировали иранские военные, передаёт « 360 ».

Ранее News.ru писал, что принадлежащий Ирану танкер был задержан Королевской морской пехотой Великобритании у берегов Гибралтара. Предполагается, что судно направлялось в Сирию, чтобы доставить туда нефть.