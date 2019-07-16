Американская разведка сообщила о захвате Ираном арабского танкера. По некоторым данным, судно шло под флагом Панамы, а боевые катера Корпуса стражей Исламской революции заставили экипаж взять курс на Иран.
Власти ОАЭ пока никак не отреагировали на случившееся. Контакт с экипажем танкера установить не удалось. По данным других источников, судно просто сломалось, поэтому его отбуксировали иранские военные, передаёт «360».
Ранее News.ru писал, что принадлежащий Ирану танкер был задержан Королевской морской пехотой Великобритании у берегов Гибралтара. Предполагается, что судно направлялось в Сирию, чтобы доставить туда нефть.