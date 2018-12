Cуд Линча становится преступлением в США

Суд Линча станет новым видом федерального преступления в США. Сенат американского Конгресса единогласно проголосовал за соответствующий проект закона.

В тексте документа отмечается, что линчевание — это высшая форма проявления расизма в стране. Законодатели отметили, что с 1882 по 1968 год жертвами самосуда в США стали 4 742 человека, сообщает BBC.

Ещё один из авторов документа, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, назвала голосование в Сенате историческим.

