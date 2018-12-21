Cуд Линча становится преступлением в США

https://news.ru/storage/news/22e012869044398a166406d2b69cf149/f96e1436-423a-4606-a820-54dc64cae80b_850.jpg Shawn Thew/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд Линча станет новым видом федерального преступления в США. Сенат американского Конгресса единогласно проголосовал за соответствующий проект закона.

В тексте документа отмечается, что линчевание — это высшая форма проявления расизма в стране. Законодатели отметили, что с 1882 по 1968 год жертвами самосуда в США стали 4 742 человека, сообщает BBC.

«Мы исправили эту ошибку и предприняли корректирующие действия, которые признают это пятно в истории нашей страны», — отметил один из авторов законопроекта сенатор Кори Букер.

Ещё один из авторов документа, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, назвала голосование в Сенате историческим.

The moment when the United States Senate agreed unanimously to make lynching a federal crime for the first time. History. pic.twitter.com/MtoI0Or0mg — Kamala Harris (@SenKamalaHarris) 19 декабря 2018 г.

Теперь, чтобы документ вступил в силу, за него должна проголосовать Палата представителей, а президент США Дональд Трамп — подписать его.

Ранее News.ru сообщал, что в США клоун-убийца с перчаткой персонажа фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгера получил 42 года тюрьмы. Он признан виновным в жестокой расправе над 29-летним жителем штата Колорадо.