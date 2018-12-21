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Cуд Линча становится преступлением в США

Shawn Thew/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Суд Линча станет новым видом федерального преступления в США. Сенат американского Конгресса единогласно проголосовал за соответствующий проект закона.

В тексте документа отмечается, что линчевание — это высшая форма проявления расизма в стране. Законодатели отметили, что с 1882 по 1968 год жертвами самосуда в США стали 4 742 человека, сообщает BBC.

«Мы исправили эту ошибку и предприняли корректирующие действия, которые признают это пятно в истории нашей страны», — отметил один из авторов законопроекта сенатор Кори Букер.

Ещё один из авторов документа, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, назвала голосование в Сенате историческим.

Теперь, чтобы документ вступил в силу, за него должна проголосовать Палата представителей, а президент США Дональд Трамп — подписать его.

Ранее News.ru сообщал, что в США клоун-убийца с перчаткой персонажа фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгера получил 42 года тюрьмы. Он признан виновным в жестокой расправе над 29-летним жителем штата Колорадо.


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