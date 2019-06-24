https://static.news.ru/photo/30c12d18-9688-11e9-8be3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против проведения дебатов на тему ответственности России за неуплату взносов за членство в СЕ, а также обсуждения расследования катастрофы MH17.

Соответствующее решение принято на заседании 24 июня во французском Страсбурге. Информация размещена на странице ПАСЕ в Twitter.

Запрос о проведении срочных дебатов по теме «Положить конец российскому шантажу и потребовать от членов Совета Европы, чтобы Россия ответила за отказ вносить членские взносы» был только что отклонен Ассамблеей, — говорится в сообщении.

A request for an urgent debate on "Putting an end to Russian blackmail: request to the Committee of Ministers to hold the Russian Federation accountable for its non-payment of membership fees" has just been rejected by the Assembly. — PACE (@PACE_News) 24 июня 2019 г.

Там также отмечается, что «Ассамблея отклонила запрос о проведении срочных дебатов» по теме, связанной с расследованием гибели пассажиров рейса MH17 в небе над Донбассом пять лет назад.

Ранее грузинская делегация в Страсбурге на летней сессии ПАСЕ выступила против возвращения России к работе, писал News.ru.