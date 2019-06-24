Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против проведения дебатов на тему ответственности России за неуплату взносов за членство в СЕ, а также обсуждения расследования катастрофы MH17.

Соответствующее решение принято на заседании 24 июня во французском Страсбурге. Информация размещена на странице ПАСЕ в Twitter.

Запрос о проведении срочных дебатов по теме «Положить конец российскому шантажу и потребовать от членов Совета Европы, чтобы Россия ответила за отказ вносить членские взносы» был только что отклонен Ассамблеей, — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что «Ассамблея отклонила запрос о проведении срочных дебатов» по теме, связанной с расследованием гибели пассажиров рейса MH17 в небе над Донбассом пять лет назад.

Ранее грузинская делегация в Страсбурге на летней сессии ПАСЕ выступила против возвращения России к работе, писал News.ru.

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