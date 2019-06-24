Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против проведения дебатов на тему ответственности России за неуплату взносов за членство в СЕ, а также обсуждения расследования катастрофы MH17.
Соответствующее решение принято на заседании 24 июня во французском Страсбурге. Информация размещена на странице ПАСЕ в Twitter.
Запрос о проведении срочных дебатов по теме «Положить конец российскому шантажу и потребовать от членов Совета Европы, чтобы Россия ответила за отказ вносить членские взносы» был только что отклонен Ассамблеей, — говорится в сообщении.
A request for an urgent debate on "Putting an end to Russian blackmail: request to the Committee of Ministers to hold the Russian Federation accountable for its non-payment of membership fees" has just been rejected by the Assembly.