Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что 2 августа США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Кроме того, он поставил под сомнение и возможность продления соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает через полтора года. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, рассчитывает на сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями. Такое расхождение в позициях — не единичный случай, ведь американский лидер и его советники не могут достигнуть единства мнений по ряду других вопросов, например, относительно Ирана.

Вашингтон и Москва подписали ДРСМД ещё в 1987-м, а год спустя соглашение вступило в силу. С 2014-го, на фоне общего ухудшения двусторонних отношений, США неоднократно обвиняли Россию в нарушении условий договора. В итоге американский президент Дональд Трамп в начале этого года заявил о намерении выйти из соглашения. Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, уже в марте подписал закон о приостановлении действия договора. Таким образом, единственным межгосударственным документом, предусматривающим ограничение вооружений США и России, на сегодня остаётся соглашение СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году. Но и его судьба под вопросом, отметил Болтон.

Зачем продлевать ущербную систему — чтобы просто сказать, что у вас есть договор? — заявил он.

Такая позиция резко контрастирует с риторикой Дональда Трампа, который неоднократно высказывался за «перезаключение» соглашений с Москвой.

Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями, — отметил он и в недавнем интервью телеканалу C-Span.

The administration will allow the #NewSTART (Strategic Arms Reduction Treaty) to expire. This would mean that #MAD (mutual assured destruction) is the only thing preventing global #annihilation . New START is critical for diplomatic trust between #nuclearpowers . #doomsdayclock pic.twitter.com/pXnmJiQYL2 — Veterans For Peace (@VFPNational) July 29, 2019

Тема американо-российских отношений — не единственная, в которой президент США и его окружение придерживаются противоположных взглядов. За примерами далеко ходить не надо — после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану (СВПД, так называемая «ядерная сделка») Трамп неоднократно предлагал заключить новое соглашение с Тегераном. Однако «ястребы» из его администрации предпочитают сохранять и усиливать санкционное давление на Исламскую Республику.

Как отметил в беседе с News.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов, общее в диалоге США и с Ираном, и с Россией в том, что ни в одном из этих случаев Болтон не желает никакой новой сделки, а Трамп хочет, но понятия не имеет, как она должна выглядеть.

Там и там выдвигаются неприемлемые условия, затрагивающие интересы третьих стран. Различие в том, что по Ирану главный инструмент — давление через санкции, а по СНВ-3 — игра на амбициях Кремля относительно «большой сделки» с Трампом, которой в реальности не предлагается. То есть это «охмурение и разводка» в чистом виде. Ну и возможные последствия по Ирану — потенциальный большой региональный конфликт — несопоставимы с последствиями развала СНВ-3, который приведёт, скорее всего, лишь к невольной реакции МИД. Тегеран заинтересован в сохранении СВПД, а Москве судьба СНВ-3 по большому счёту безразлична — главное, чтобы виновником его развала стал Вашингтон. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям

К слову, от двойственной политики, сочетающей агрессивность «ястребов» и декларируемую Трампом готовность к новым договорам, страдают не только отношения США с Ираном и Россией. Наладившийся было диалог Вашингтона с Пхеньяном также пробуксовывает и, как полагают аналитики, с учётом позиции американской политической элиты, достигнуть реальных результатов вряд ли удастся. Показательна и ситуация с Турцией, которой Трамп пообещал отсутствие санкций за покупку С-400. Невзирая на такие заявления, Конгресс США продолжает продвигать идею о «наказании» Анкары — и оно наверняка последует. Это ещё раз подтверждает, что президент США способен на многое, но не на всё — если не выстраивает стратегии взаимоотношений с различными внутриполитическими силами. Трамп с самого начала своего президентства игнорировал необходимость договариваться именно с вашингтонскими политиками, предпочитая продвигать решения личными указами. Такая схема не могла не дать сбой. И нынешние проблемы в отношениях США с другими странами — прямое последствие внутриполитических просчётов Трампа.