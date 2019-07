Вашингтон и Москва подписали ДРСМД ещё в 1987-м, а год спустя соглашение вступило в силу. С 2014-го, на фоне общего ухудшения двусторонних отношений, США неоднократно обвиняли Россию в нарушении условий договора. В итоге американский президент Дональд Трамп в начале этого года заявил о намерении выйти из соглашения. Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, уже в марте подписал закон о приостановлении действия договора. Таким образом, единственным межгосударственным документом, предусматривающим ограничение вооружений США и России, на сегодня остаётся соглашение СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году. Но и его судьба под вопросом, отметил Болтон.

Такая позиция резко контрастирует с риторикой Дональда Трампа, который неоднократно высказывался за «перезаключение» соглашений с Москвой.