Как же много у Белого дома «своих сукиных сыновей». В далёком 1939 году это крайне обидное определение было поднято 32-м президентом США Франклином Рузвельтом на самый высокий политико-дипломатический уровень. С тех пор на вашингтонском Олимпе в действительности мало что изменилось. Ещё один «сынок» в американской столице засветился на прошедших выходных.

«Он, может быть, и сукин сын, но он наш сукин сын», — эта фраза якобы была сказана Рузвельтом о никарагуанском диктаторе Сомоса перед визитом последнего в Вашингтон. Всего несколько слов, а как чётко они описывают сущность американской внешней политики. Хозяева Овального кабинета Белого дома меняются, а отношение к иностранным дипломатам и политикам остается по-ковбойски предельно простым.

Как известно, американская элита который год клеймит всё российское. И в их выборы Москва постоянно вмешивается, и национальной безопасности русские угрожают, и денно и нощно в России думают, как бы подорвать глобальные позиции американского доллара. Граждан РФ спецслужбы США по всему миру хватают и прямиком в тюрьмы. Американские власти открыто ведут войны с российскими СМИ, обвиняя их в пропаганде. Отбирают дипсобственность, демонстративно снимают со зданий российские флаги, тратят миллионы долларов на различные расследования, комиссии и комитеты. Но доказательств как не было, так и нет. А если они и есть, то в Вашингтоне их отчего-то тут же засекречивают. Очевидно, оттого, что эти «доказательства» не выдерживают никакой критики.

Но это касается русских. И совсем другое дело, к примеру, британцы. Очередной скандал с подданным Её Величества (учитывая российскую эпопею в американских СМИ) должен был наделать много шума. Однако и Вашингтон, и Лондон сделали всё от них зависящее, чтобы как можно быстрее забыть о ЧП дипломатического масштаба. Очередной свой «сукин сын»?

Ким Дэррок Sait Serkan Gurbuz/AP Photo/TASS

Информационная бомба взорвалась в конце прошлой недели. В субботу, вечером 6 июля, газета Daily Mail на своём сайте опубликовала выдержки из сообщений, которые британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок отправлял начальству в Лондон. В служебные обязанности дипломатов из любой страны, безусловно, входит написание докладов о происходящем в стране их пребывания. В этом нет никакой сенсации. Тем не менее г-н Дэррок в дипломатических депешах явно дал слишком много воли своим чувствам. А ведь речь шла о президенте США Дональде Трампе.

Кто-то из британских коллег Дэррока, без сомнения, тут же решил воспользоваться ситуацией и подставить посла Великобритании. Ну а в издании Daily Mail явно были рады услужить. Так читателям газеты стало известно, что посол считает Трампа «неумелым» и «некомпетентным». А самому хозяину Белого дома он предрёк позорный конец карьеры. Происходящие же в Вашингтоне политические конфликты Дэррок называет «ножевыми боями».

На самом деле мы не верим, что его (Трампа) администрация станет ощутимо более нормальной, в меньшей степени разлаженной, менее непредсказуемой, менее расколотой разногласиями между различными группами, менее неуклюжей в сфере дипломатии и беспомощной, — писал посол.

How can Kim Darroch represent Britain in Trump’s Washington now? | Simon Jenkins https://t.co/3Qw7Z4HyXC via https://t.co/6PmGeeZhZT pic.twitter.com/lOj0ebHhkI — Be Informed. When It Happens. (@_MrDavidJones) 8 июля 2019 г.

Конечно, можно было бы предположить, что речь идёт об очередной фейковой новости. Однако Лондон отчего-то не стал отнекиваться. Американский телеканал CNN сообщил, что подлинность представленных материалов подтвердили источники из числа британских официальных лиц.

Трампу бы в ответ сильно возмутиться (как он неоднократно делал раньше в отношении, к примеру, американских СМИ или Ирана). Припугнуть бы Лондон «шестым американским флотом», отобрать бы часть британской дипсобственности за вмешательство во внутренние дела США. В конце концов, мнение британского высокопоставленного дипломата вполне может отразиться на волеизъявлении американцев. А следующие выборы ведь не за горами.

Но нет. Реакция Трампа была подчёркнуто сдержанной. Он лишь заметил, что «посол не служил на благо Соединённого Королевства». И добавил: «Мы не являемся большими фанатами этого человека». В свою очередь, советник Трампа, как пишет британская Daily Telegraph, начал настаивать на том, что после произошедшего британский посол должен покинуть должность. И все! Даже персоной нон грата г-на Дэррока не объявили.

Я принесу извинения за то, что наши госслужащие или отдельные представители политических кругов повели себя не так, как от них ожидают у нас или в США, и в данном случае допустили неприемлемую и из ряда вон выходящую ошибку. Подобные вредоносные утечки — пример непрофессионального, неэтичного и непатриотичного поведения, которое может нанести вред отношениям наших стран, тем самым повлияв на более широкий круг наших интересов в сфере безопасности, — заявил 8 июля находящийся с визитом в США министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс.

А в МИД Великобритании дали понять, что начинают внутреннее расследование, чтобы установить источник утечки, которая привела к международному скандалу. При этом в Форин-офисе выразили надежду на то, что виновник или виновники будут привлечены к дисциплинарной ответственности, а в случае необходимости предстанут перед судом. Иными словами, в Лондоне в очередной раз принялись искать крайних. Не исключено, что и тут «русский след» обнаружится.