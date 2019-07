«Он, может быть, и сукин сын, но он наш сукин сын», — эта фраза якобы была сказана Рузвельтом о никарагуанском диктаторе Сомоса перед визитом последнего в Вашингтон. Всего несколько слов, а как чётко они описывают сущность американской внешней политики. Хозяева Овального кабинета Белого дома меняются, а отношение к иностранным дипломатам и политикам остается по-ковбойски предельно простым.

Как известно, американская элита который год клеймит всё российское. И в их выборы Москва постоянно вмешивается, и национальной безопасности русские угрожают, и денно и нощно в России думают, как бы подорвать глобальные позиции американского доллара. Граждан РФ спецслужбы США по всему миру хватают и прямиком в тюрьмы. Американские власти открыто ведут войны с российскими СМИ, обвиняя их в пропаганде. Отбирают дипсобственность, демонстративно снимают со зданий российские флаги, тратят миллионы долларов на различные расследования, комиссии и комитеты. Но доказательств как не было, так и нет. А если они и есть, то в Вашингтоне их отчего-то тут же засекречивают. Очевидно, оттого, что эти «доказательства» не выдерживают никакой критики.

Но это касается русских. И совсем другое дело, к примеру, британцы. Очередной скандал с подданным Её Величества (учитывая российскую эпопею в американских СМИ) должен был наделать много шума. Однако и Вашингтон, и Лондон сделали всё от них зависящее, чтобы как можно быстрее забыть о ЧП дипломатического масштаба. Очередной свой «сукин сын»?

Информационная бомба взорвалась в конце прошлой недели. В субботу, вечером 6 июля, газета Daily Mail на своём сайте опубликовала выдержки из сообщений, которые британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок отправлял начальству в Лондон. В служебные обязанности дипломатов из любой страны, безусловно, входит написание докладов о происходящем в стране их пребывания. В этом нет никакой сенсации. Тем не менее г-н Дэррок в дипломатических депешах явно дал слишком много воли своим чувствам. А ведь речь шла о президенте США Дональде Трампе.

Кто-то из британских коллег Дэррока, без сомнения, тут же решил воспользоваться ситуацией и подставить посла Великобритании. Ну а в издании Daily Mail явно были рады услужить. Так читателям газеты стало известно, что посол считает Трампа «неумелым» и «некомпетентным». А самому хозяину Белого дома он предрёк позорный конец карьеры. Происходящие же в Вашингтоне политические конфликты Дэррок называет «ножевыми боями».