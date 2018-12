Британия опровергла победу Трампа над ИГ

Власти Соединённых Штатов не победили террористическую организацию ИГ (запрещена в РФ) на территории Сирии, уверен замглавы Минобороны Великобритании Тобиас Эллвуд.

По его словам, «Исламское государство» «трансформировалось в другие формы экстремизма, а серьёзная угроза остаётся». Таким образом он ответил на сообщение президента США Дональда Трампа о том, что его главное достижение — победа над террористами в САР.

I strongly disagree.

It has morphed into other forms of extremism and the threat is very much alive. https://t.co/wrRMTBJ4tX