Британия опровергла победу Трампа над ИГ

Власти Соединённых Штатов не победили террористическую организацию ИГ (запрещена в РФ) на территории Сирии, уверен замглавы Минобороны Великобритании Тобиас Эллвуд.
По его словам, «Исламское государство» «трансформировалось в другие формы экстремизма, а серьёзная угроза остаётся». Таким образом он ответил на сообщение президента США Дональда Трампа о том, что его главное достижение — победа над террористами в САР.
I strongly disagree.— Tobias Ellwood (@Tobias_Ellwood) 19 декабря 2018 г.
It has morphed into other forms of extremism and the threat is very much alive. https://t.co/wrRMTBJ4tX
Как писал News.ru ранее, американский лидер распорядился полностью вывести войска Штатов из Сирии. Союзники Вашингтона уже получили официальные сообщения о решении главнокомандующего. Глава государства также заявил о победе над боевиками на территории республики.