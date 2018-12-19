Британия опровергла победу Трампа над ИГ

https://news.ru/storage/news/4b9a4fa39d6db37238a92e5d66876ba9/ed7c7541-ecc1-4c7e-bd6b-e6263535e64f_850.jpg Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов не победили террористическую организацию ИГ (запрещена в РФ) на территории Сирии, уверен замглавы Минобороны Великобритании Тобиас Эллвуд.

По его словам, «Исламское государство» «трансформировалось в другие формы экстремизма, а серьёзная угроза остаётся». Таким образом он ответил на сообщение президента США Дональда Трампа о том, что его главное достижение — победа над террористами в САР.

I strongly disagree.

It has morphed into other forms of extremism and the threat is very much alive. https://t.co/wrRMTBJ4tX — Tobias Ellwood (@Tobias_Ellwood) 19 декабря 2018 г.

Как писал News.ru ранее, американский лидер распорядился полностью вывести войска Штатов из Сирии. Союзники Вашингтона уже получили официальные сообщения о решении главнокомандующего. Глава государства также заявил о победе над боевиками на территории республики.