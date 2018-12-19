USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,253 $   Brent55.51 $ Bitcoin4,022.37 $
МОСКВА-11°C12:58
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Британия опровергла победу Трампа над ИГ

Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Власти Соединённых Штатов не победили террористическую организацию ИГ (запрещена в РФ) на территории Сирии, уверен замглавы Минобороны Великобритании Тобиас Эллвуд.

По его словам, «Исламское государство» «трансформировалось в другие формы экстремизма, а серьёзная угроза остаётся». Таким образом он ответил на сообщение президента США Дональда Трампа о том, что его главное достижение — победа над террористами в САР.

Как писал News.ru ранее, американский лидер распорядился полностью вывести войска Штатов из Сирии. Союзники Вашингтона уже получили официальные сообщения о решении главнокомандующего. Глава государства также заявил о победе над боевиками на территории республики.


#сша #сирия #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
самое читаемое
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО
политика
Корабль НАТО вошёл в Чёрное море ради свободы навигации

читайте также
Как сокращение контингента отразится на ситуации в САР
в мире 21:29, 19 декабря 2018
США выведут войска из Сирии по примеру России
Как сокращение контингента отразится на ситуации в САР
в мире 17:54, 19 декабря 2018
Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии
в мире 16:42, 19 декабря 2018
США могут полностью вывести войска из Сирии
Лента новостей
общество 12:57
Путин: постараемся восстановить Качинское лётное училище
политика 12:53
Путин: Украина хочет обострить ситуацию перед выборами
спорт 12:51
Отец Нурмагомедова назвал цену реванша с Макгрегором
общество 12:44
Уголовное наказание введут за обман при госзакупках
политика 12:42
Путин рассказал о ядерной войне
политика 12:41
США «испугаются» операции против РФ в Чёрном море
политика 12:40
Путин высказался о работе команды Медведева
экономика 12:33
Президент РФ считает повышение НДС правильным решением
политика 12:32
США могут поддержать своими кораблями провокации Киева
спорт 12:32
Авербух поведал о превосходстве Медведевой над Загитовой
политика 12:31
Путин признал проблемы с исполнением нацпроектов
общество 12:30
Суд отказал потерпевшим по делу банды Цапка в компенсации
общество 12:27
Точную копию мамонтёнка Любы привезли в Калининград
политика 12:26
Путин: продолжительность жизни в РФ «чуть-чуть» увеличилась
политика 12:22
Путин заявил о необходимости технологического прорыва
Другие новости
в мире 11:28
Что предпримут союзники США в Сирии
Уход американцев из САР отражает неприязнь Трампа к сухопутным силам
в мире 10:39
Власти Литвы вернули свободу задержанному россиянину
в мире 10:21
Новая церковь Украины хотела сделать заказ у ювелиров из РФ
в мире 10:09
Полицейские Франции добились повышения зарплат забастовкой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top