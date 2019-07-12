https://static.news.ru/photo/989bdeca-a460-11e9-8437-fa163e074e61_1024.jpg Меган Маркл (в центре) Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После скандала, разгоревшегося на теннисном турнире Уимблдон, герцогиня Сассекская Меган Маркл получила новое прозвище. Жители Великобритании прозвали супругу принца Гарри «Принцесса приватность» из-за запрета фотографировать её на 12-тысячном стадионе, так как она посетила мероприятие в качестве частного, а не официального лица.

Боже мой, лицемерие, высокомерие, странный контроль. Извините, но Меган не имеет права требовать особого отношения. И люди сыты по горло ею и Гарри и их кучей воображаемых обид, — поддержала британцев телеведущая Кэрол Мэлоун.

Она сравнила супругов Сассекских с «жертвами жизни», отметив, что у королевских особ нет частной жизни.

Мэлоун обратилась к Меган Маркл и напомнила ей о том, что она не звезда Голливуда, а член королевской семьи, и с этим связаны определённые обязанности и ответственность, сообщает портал Еxpress.co.

Ранее News.ru писал о том, что пользователи Сети в Великобритании не смогли сдержать своего возмущения после очередного нарушения супругой британского принца Гарри Меган Маркл негласного правила королевской семьи. Британцы были шокированы тем, что герцогиня Сассекская взяла двухмесячного сына Арчи с собой на благотворительный турнир по поло, в котором участвовал её муж, а также его старший брат принц Уильям.