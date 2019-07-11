Пользователи Сети в Великобритании не смогли сдержать своего возмущения после очередного нарушения супругой британского принца Гарри Меган Маркл негласного правила королевской семьи.
Британцы были шокированы тем, что герцогиня Сассекская взяла двухмесячного сына Арчи с собой на благотворительный турнир по поло, в котором участвовал её муж, а также его старший брат принц Уильям.
Многочисленные журналисты, присутствовавшие на мероприятии, сфотографировали лицо маленького сына принца Гарри и таким образом, как пишет
Пользователи Сети также предположили, что у Меган Маркл возникло соревнование с супругой принца Уильяма герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, которая также присутствовала на матче вместе с тремя детьми. Юные Джордж, Луи и Шарлотта привлекали гораздо больше внимания, чем ребёнок герцогини Сассекской.
Ранее News.ru писал о том, что неизвестный злоумышленник пробрался в Букингемский дворец и направился в спальню королевы Елизаветы II. Инцидент вызвал панику во дворце. При этом полицейским удалось задержать 22-летнего преступника через четыре минуты после обнаружения постороннего на территории.