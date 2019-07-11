https://static.news.ru/photo/6f0ce75a-1d8d-4201-80c6-4496cdbcbf3c_1024.jpg Фото: Dave Warren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пользователи Сети в Великобритании не смогли сдержать своего возмущения после очередного нарушения супругой британского принца Гарри Меган Маркл негласного правила королевской семьи.

Британцы были шокированы тем, что герцогиня Сассекская взяла двухмесячного сына Арчи с собой на благотворительный турнир по поло, в котором участвовал её муж, а также его старший брат принц Уильям.

Многочисленные журналисты, присутствовавшие на мероприятии, сфотографировали лицо маленького сына принца Гарри и таким образом, как пишет The Sun , Меган Маркл установила рекорд, став первой представительницей королевской семьи, показавшей лицо своего наследника в таком раннем возрасте на общественном мероприятии.

Пользователи Сети также предположили, что у Меган Маркл возникло соревнование с супругой принца Уильяма герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, которая также присутствовала на матче вместе с тремя детьми. Юные Джордж, Луи и Шарлотта привлекали гораздо больше внимания, чем ребёнок герцогини Сассекской.

Ранее News.ru писал о том, что неизвестный злоумышленник пробрался в Букингемский дворец и направился в спальню королевы Елизаветы II. Инцидент вызвал панику во дворце. При этом полицейским удалось задержать 22-летнего преступника через четыре минуты после обнаружения постороннего на территории.