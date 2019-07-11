Неизвестный злоумышленник пробрался в Букингемский дворец и направился в спальню королевы Елизаветы II.
По данным газеты
Пользователи Сети назвали поступок молодого человека подражанием Майклу Фэгану, который пробрался в спальню королевы 37 лет назад.
Мотивы поступка мужчины не сообщаются.
Ранее News.ru писал о том, что супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл невольно обрушила сайт австралийского ювелирного дома, появившись на матче Серены Уильямс в Уимблдоне в цепочке с кулоном от Emma Swann. Как только фотографии бывшей актрисы попали в Сеть, страница онлайн-магазина перестала открываться из-за наплыва желающих купить такое же ювелирное изделие, как у Меган.