https://static.news.ru/photo/37892c12-a359-11e9-aee8-fa163e074e61_1024.jpg Королева Елизавета II Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестный злоумышленник пробрался в Букингемский дворец и направился в спальню королевы Елизаветы II.

По данным газеты The Sun , инцидент вызвал панику во дворце. При этом полицейским удалось задержать 22-летнего преступника через четыре минуты после обнаружения постороннего на территории.

Пользователи Сети назвали поступок молодого человека подражанием Майклу Фэгану, который пробрался в спальню королевы 37 лет назад.

Мотивы поступка мужчины не сообщаются.

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