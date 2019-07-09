https://static.news.ru/photo/7531c348-a29c-11e9-a79d-fa163e074e61_1024.jpg Меган Маркл Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл невольно обрушила сайт австралийского ювелирного дома, появившись на матче Серены Уильямс в Уимблдоне в цепочке с кулоном от Emma Swann.

Как только фотографии бывшей актрисы попали в Сеть, страница онлайн-магазина перестала открываться из-за наплыва желающих купить такое же ювелирное изделие как у Меган Маркл.

Восторг пользователей Сети вызвал кулон из серии Love Letters — «Буквы любви». Герцогиня выбрала букву «А» в честь своего сына Арчи Харрисона.

По словам автора коллекции Эммы Свэнн, сайт онлайн-магазина «падал» дважды, так как внезапно нахлынувшие клиенты желали купить кулоны из золота в 18 карат с инициалами детей, родителей, возлюбленных. Стоимость изделия составляет $590 (около 32 тысяч рублей), сообщает Daily Mail.

Ранее News.ru писал о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл удивила жителей Великобритании стройной фигурой. Всего за два месяца после родов бывшая американская актриса и жена принца Гарри смогла практически полностью вернуть прежнюю форму.