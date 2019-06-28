Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл удивила жителей Великобритании стройной фигурой. Всего за два месяца после родов бывшая американская актриса и жена принца Гарри смогла практически полностью вернуть прежнюю форму.

29 июня Меган вместе с супругом посетила бейсбольный матч между командами New York Yankees и Boston Red Sox. Для мероприятия 37-летняя герцогиня выбрала закрытое чёрное платье с большим поясом, подчёркивающее фигуру.

Поклонники королевской семьи отметили, что Меган удалось избавиться не менее чем от 10 килограммов.

Всем бы иметь такую фигуру после родов. Она молодец, очень быстро вернулась в форму, — написали пользователи Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#New . The Duchess of Sussex surprised on Saturday afternoon as she made an unexpected appearance. . The Duchess joined her husband, who had previously been announced as attending alone, to watch the New York Yankees play with the Boston Red Sox at London Stadium. The couple were greeted before posing all-smiles with both teams in a group shot. . The Duke and Duchess of Sussex accepted a gift for baby Archie: a baseball shirt with his name printed on it. . #Novo . A duquesa de Sussex surpreendeu na tarde de sábado, quando fez uma aparição inesperada. . . A Duquesa se juntou ao marido, que já havia sido anunciado como participando sozinho, para assistir ao New York Yankees jogar com o Boston Red Sox no London Stadium. O casal foi recebido antes de posar para fotos pelas duas equipes. . #kensingtonpalace #royalfamilies #royalty #instaroyals #royalsnews #royalfamily #familiareal #britishroyalfamily #britishroyals #mountbattenwindsor #theroyalfamily #buckinghampalace #britishmonarchy #britishroyalty #houseofwindsor #TheBritishMonarchy #BritishRoyalFamily #katemiddleton #duchessofcambridge #windsorcastle #frogmorehouse #duchessofsussex #dukeofsussex #princeharry #meghanmarkle #princeharryandmeghan #babysussex #dukeandduchessofsussex #rachelmeghanmarkle

Публикация от Royal Crown Updates (@royalcrownupdates)

Ранее News.ru писал о том, что принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл потратили на ремонт загородной резиденции Фрогмор-хаус в Виндзоре более $3 млн (2,4 млн фунтов стерлингов). Деньги на переоборудование жилища пара взяла из ежегодного пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками Великобритании. При этом на свои личные средства супруги купили новую мебель и необходимую технику.

News.ru в соцсетях