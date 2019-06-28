https://static.news.ru/photo/a5173740-9ad7-11e9-b945-fa163e074e61_1024.jpgПринц Гарри и Меган МарклФото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Герцогиня Сассекская Меган Маркл удивила жителей Великобритании стройной фигурой. Всего за два месяца после родов бывшая американская актриса и жена принца Гарри смогла практически полностью вернуть прежнюю форму.
29 июня Меган вместе с супругом посетила бейсбольный матч между командами New York Yankees и Boston Red Sox. Для мероприятия 37-летняя герцогиня выбрала закрытое чёрное платье с большим поясом, подчёркивающее фигуру.
Поклонники королевской семьи отметили, что Меган удалось избавиться не менее чем от 10 килограммов.
Всем бы иметь такую фигуру после родов. Она молодец, очень быстро вернулась в форму, — написали пользователи Instagram.
Ранее News.ru писал о том, что принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл потратили на ремонт загородной резиденции Фрогмор-хаус в Виндзоре более $3 млн (2,4 млн фунтов стерлингов). Деньги на переоборудование жилища пара взяла из ежегодного пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками Великобритании. При этом на свои личные средства супруги купили новую мебель и необходимую технику.