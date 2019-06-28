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Супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон страдает от морской болезни и не переносит езду в карете. Именно по этой причине она постоянно держалась за живот на скачках в Аскоте.

По словам источника Sunday Mirror, от такой же болезни страдает королева Елизавета II. Издание пояснило, что в дни важных мероприятий члены королевской семьи обязаны совершать поездки в карете, так как...