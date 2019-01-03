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Власти Бразилии уволят «левых» сотрудников

Fabio Teixeira/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Новое правительство Бразилии намерено провести кадровые перестановки в министерствах. В частности, оно планирует освободить от должностей высокопоставленных чиновников, которые придерживаются левых взглядов. 

По словам главы гражданской канцелярии президента страны Оникса Лорензони, власти таким образом хотят остановить социалистические и коммунистические идеи, которые за 30 лет привели Бразилию к хаосу. 

Более 300 сотрудников гражданской канцелярии были уволены 3 января. Лорензони заявил, что они могут вернуться на работу, подтвердив профессиональную квалификацию и совпадение в политических взглядах с новым  руководством страны, сообщает ТАСС

Ранее News.ru писал, что победитель президентских выборов в Бразилии Жаир Болсонару официально вступил в должность главы государства. Политик принёс присягу на специальном заседании нижней палаты парламента.


#БРАЗИЛИЯ #власть #увольнение #сотрудники #левые
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