Власти Бразилии уволят «левых» сотрудников

https://news.ru/storage/news/5d11ef0f3aceeac8439c3a64e630a913/52314158-2821-4809-8eb8-e4cb822b0839_850.jpg Fabio Teixeira/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новое правительство Бразилии намерено провести кадровые перестановки в министерствах. В частности, оно планирует освободить от должностей высокопоставленных чиновников, которые придерживаются левых взглядов.

По словам главы гражданской канцелярии президента страны Оникса Лорензони, власти таким образом хотят остановить социалистические и коммунистические идеи, которые за 30 лет привели Бразилию к хаосу.

Более 300 сотрудников гражданской канцелярии были уволены 3 января. Лорензони заявил, что они могут вернуться на работу, подтвердив профессиональную квалификацию и совпадение в политических взглядах с новым руководством страны, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что победитель президентских выборов в Бразилии Жаир Болсонару официально вступил в должность главы государства. Политик принёс присягу на специальном заседании нижней палаты парламента.