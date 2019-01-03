Власти Бразилии уволят «левых» сотрудников

Новое правительство Бразилии намерено провести кадровые перестановки в министерствах. В частности, оно планирует освободить от должностей высокопоставленных чиновников, которые придерживаются левых взглядов.
По словам главы гражданской канцелярии президента страны Оникса Лорензони, власти таким образом хотят остановить социалистические и коммунистические идеи, которые за 30 лет привели Бразилию к хаосу.
Более 300 сотрудников гражданской канцелярии были уволены 3 января. Лорензони заявил, что они могут вернуться на работу, подтвердив профессиональную квалификацию и совпадение в политических взглядах с новым руководством страны, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что победитель президентских выборов в Бразилии Жаир Болсонару официально вступил в должность главы государства. Политик принёс присягу на специальном заседании нижней палаты парламента.