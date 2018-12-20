Полицейские бессильны против дронов над аэропортом Лондона

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В Гатвик пригласили снайперов

Полицейские снайперы были приглашены в аэропорт Гатвик, чтобы сбить беспилотники, нарушившие его нормальную работу. Гатвик закрылся в ночь с 19 на 20 декабря из-за двух дронов, неожиданно появившихся над аэродромом. Первый раз их заметили около 21:00 возле взлётно-посадочной полосы, затем они прилетали и улетали ещё несколько раз. В настоящее время полицейские снайперы пытаются сбивать беспилотные летательные аппараты, пишет The Sun. В аэропорту отменены 760 рейсов, застряли 110 000 пассажиров.

Хаос в Гатвике

Прибегнуть к вмешательству вооружённой полиции администрация Гатвика была вынуждена после 24 часов хаоса, который царил во втором по загруженности аэропорту Великобритании. Как пишет издание, «какой-то безмозглый кретин, запустивший дроны, испортил рождественские каникулы тысячам людей». Застрявшим в аэропорту путешественникам было рекомендовано отказаться от полётов и остаться дома после того, как беспилотники вторглись в периметр ограждения Гатвика. Но, как объявила администрация, хотя беспилотники вызвали «очень значительные нарушения для пассажиров», полиция не стала сбивать их из оружия «из-за риска шальных пуль».

Официальные лица аэропорта написали в Twitter: «Все рейсы в Гатвик и из него приостановлены из-за продолжающейся активности беспилотников вокруг аэропорта. К сожалению, на сегодняшний день существуют значительные задержки всех рейсов».

BREAKING NEWS: LATEST IMAGE OF POLICE HUNTING FOR SUSPECT OPERATOR OF DRONES AT GATWICK AIRPORT. MAJOR INCIDENT pic.twitter.com/uXxBDfypJm — Ryan (@MRV2899) 20 декабря 2018 г.

«Пожалуйста, не отправляйтесь в аэропорт без предварительной проверки статуса вашего рейса в вашей авиакомпании. Мы приносим извинения всем пострадавшим, но безопасность всех наших пассажиров и персонала в приоритете», — сообщает администрация аэропорта.

110 тысяч человек не смогли вылететь своими рейсами. У терминалов в Гатвике — очереди из разочарованных пассажиров. Путешественники беспомощно смотрят на свои телефоны; многие из них не попали в отели, куда направили часть пассажиров, и были вынуждены ночевать прямо в аэропорту. Среди 760-ти отменённых рейсов есть и те, что должны были доставить маленьких жителей Великобритании в Лапландию, на встречу с Санта-Клаусом.

Действия полиции

Выступая утром 20 декабря, командир полиции аэропорта суперинтендант Джастин Бертеншоу не смог точно указать число подозреваемых в запуске дронов, но чётко обозначил, что нарушение безопасности «не было связано с террором». «Мы считаем, что это преднамеренный акт, цель которого — нарушить работу аэропорта. Однако нет абсолютно никаких признаков того, что это связано с терроризмом», — сказал суперинтендант. В случае если операторы дронов будут установлены, им может грозить до пяти лет тюрьмы. Но пока офицеры обыскивают район, путешественники продолжают спать на скамейках и на полу в аэропорту, ожидая информации.

Ki Price/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джастин Бертеншоу считает, что оператор дронов играет с ними в кошки-мышки: «Каждый раз, когда мы считаем, что приближаемся к оператору, беспилотник исчезает; когда мы намереваемся открыть аэропорт, беспилотник снова появляется».

Детективы расследуют, является ли это вторжение трюком одинокого ненормального оператора дрона или частью более широкого заговора активистов, вознамерившихся сорвать полёты по экологическим или политическим причинам.

Компенсации не будет

Путешественникам предстоит ждать своих рейсов ещё как минимум 24 часа — сотрудники аэропорта не могут указать конкретные сроки, когда нормальная жизнедеятельность воздушной гавани будет восстановлена. Проблемы в Гатвике были вызваны полётом дронов, и это означает, что вины авиакомпаний нет, значит, пассажиры не получат компенсации. Но им могут возместить стоимость билета, предложить полететь новым рейсом, а также обязаны обеспечить питание, напитки и проживание в аэропорту. Провайдеры работают круглосуточно, чтобы найти отели для застрявших путешественников с семьями и для туристов, стоящих в данный момент в очереди за пределами терминалов.

Как рассказал News.ru Сергей Груздь, главный редактор журнала «Транспортная безопасность и технологии», эксперт комитета ГД по транспорту, «беспилотники — относительно новое явление в авиации, и во многих странах идёт задержка с принятием нормативных актов, которые регламентируют этот вопрос».