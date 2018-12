Полицейские бессильны против дронов над аэропортом Лондона

Полицейские снайперы были приглашены в аэропорт Гатвик, чтобы сбить беспилотники, нарушившие его нормальную работу. Гатвик закрылся в ночь с 19 на 20 декабря из-за двух дронов, неожиданно появившихся над аэродромом. Первый раз их заметили около 21:00 возле взлётно-посадочной полосы, затем они прилетали и улетали ещё несколько раз. В настоящее время полицейские снайперы пытаются сбивать беспилотные летательные аппараты, пишет The Sun. В аэропорту отменены 760 рейсов, застряли 110 000 пассажиров.

Прибегнуть к вмешательству вооружённой полиции администрация Гатвика была вынуждена после 24 часов хаоса, который царил во втором по загруженности аэропорту Великобритании. Как пишет издание, «какой-то безмозглый кретин, запустивший дроны, испортил рождественские каникулы тысячам людей». Застрявшим в аэропорту путешественникам было рекомендовано отказаться от полётов и остаться дома после того, как беспилотники вторглись в периметр ограждения Гатвика. Но, как объявила администрация, хотя беспилотники вызвали «очень значительные нарушения для пассажиров», полиция не стала сбивать их из оружия «из-за риска шальных пуль».

Официальные лица аэропорта написали в Twitter: «Все рейсы в Гатвик и из него приостановлены из-за продолжающейся активности беспилотников вокруг аэропорта. К сожалению, на сегодняшний день существуют значительные задержки всех рейсов».

