Согласно докладу бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, Москва вмешивалась в американские выборы в 2016 году с помощью социальных сетей и путём хакерских атак. При этом никаких доказательств он предоставить не смог. В Кремле все обвинения отвергают.
Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вести дела с Россией, однако расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера значительно усложнило эту задачу. Он подчеркнул, что Россия является ядерной державой, поэтому диалог между странами крайне важен.