https://static.news.ru/photo/47fce310-8732-11e9-9ba7-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин украсил обложку нового выпуска американского журнала Newsweek. При этом фотография российского лидера провокационно подписана.

Сможем ли мы помешать ему взламывать наши выборы и подорвать нашу демократию?, — задались вопросом редакторы издания, намекая на предстоящие в 2020 году выборы президента США.

NEW COVER STORY: Russia is using classic Cold War strategy to undermine the faith of Americans in the 2020 election—Will it work? (via @adampiore ) https://t.co/qwaWvMdi5i pic.twitter.com/zOhVZFCYom — Newsweek (@Newsweek) 23 июля 2019 г.

Согласно докладу бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, Москва вмешивалась в американские выборы в 2016 году с помощью социальных сетей и путём хакерских атак. При этом никаких доказательств он предоставить не смог. В Кремле все обвинения отвергают.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вести дела с Россией, однако расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера значительно усложнило эту задачу. Он подчеркнул, что Россия является ядерной державой, поэтому диалог между странами крайне важен.