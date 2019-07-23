https://static.news.ru/photo/2341f362-a5eb-11e9-986a-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вести дела с Россией, однако расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера значительно усложнило эту задачу.

«Охота на ведьм» в первую очередь очень вредна для нашей страны, она осложнила ведение дел с Россией, — сказал американский лидер, выступая на студенческой конференции в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что Россия является ядерной державой, поэтому диалог между странами крайне важен. При этом Трамп назвал расследование Мюллера «суррогатом», отметив, что Вашингтон должен быть в состоянии вести дела с Москвой без этого доклада, сообщает ТАСС.

В апреле текущего года Минюст США обнародовал основные выводы расследования Мюллера. Документ опровергает факт сговора между Кремлём и избирательным штабом Трампа на президентских выборах в 2016 году. Согласно докладу, кандидат на пост главы государства действовал в рамках закона. Однако доклад не снял подозрения в отношении самого президента США.

Ранее News.ru писал о том, что Россия готова к улучшению отношений с США, но Вашингтон должен предложить Москве конкретные меры сближения. Такое заявление сделал член Совета Федерации Владимир Джабаров.