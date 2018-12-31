Аэропорт в Нидерландах эвакуирован из-за угрозы взрыва

Третий терминал аэропорта Схипхол эвакуирован полицией. Причиной стало сообщение о бомбе.
Неизвестный позвонил правоохранителям и сообщил, что находится в аэропорту и у него есть взрывное устройство, передаёт «NOS». Сейчас проходит проверка достоверности информации.
Все пассажиры и персонал воздушной гавани были эвакуированы из здания для обеспечения безопасности.
Ранее News.ru писал, что после анонимного звонка о минировании из торгового центра «Мега Химки» были эвакуированы более 5 тыс. человек.