USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,787.75 $
МОСКВА-3°C22:37
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Аэропорт в Нидерландах эвакуирован из-за угрозы взрыва

Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Третий терминал аэропорта Схипхол эвакуирован полицией. Причиной стало сообщение о бомбе.

Неизвестный позвонил правоохранителям и сообщил, что находится в аэропорту и у него есть взрывное устройство, передаёт «NOS». Сейчас проходит проверка достоверности информации.

Все пассажиры и персонал воздушной гавани были эвакуированы из здания для обеспечения безопасности.

Ранее News.ru писал, что после анонимного звонка о минировании из торгового центра «Мега Химки» были эвакуированы более 5 тыс. человек.


#аэропорт #эвакуация #Нидерланды
самое читаемое
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных


читайте также
происшествия 20:27, 30 декабря 2018
ТЦ «Мега Химки» возобновил работу после эвакуации
происшествия 15:33, 27 декабря 2018
Главный собор Вены эвакуируют из-за бомбы
происшествия 14:56, 23 декабря 2018
Дом в центре Петербурга эвакуировали из-за горящей кухни
происшествия 14:30, 21 декабря 2018
Ресторан в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва
Лента новостей
в мире 22:30
Угрожавший взрывом задержан в аэропорту Амстердама
происшествия 22:04
Петарда взорвалась в руках у мужчины в Новой Москве
происшествия 21:48
Два тела извлечены из-под завалов в Магнитогорске
общество 21:36
Демонтаж дома в Магнитогорске ведётся с верхних этажей
происшествия 21:36
Спасатели извлекли тело пятого погибшего в Магнитогорске
Другие новости
в мире 22:30
Угрожавший взрывом задержан в аэропорту Амстердама
в мире 21:21
Спейси хочет заявить суду о своей невиновности
в мире 21:12
Полиция обнаружила в Виннице три трупа и раненую девочку
в мире 20:45
США и КНР поздравили друг друга с юбилеем дипотношений
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top