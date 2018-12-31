Аэропорт в Нидерландах эвакуирован из-за угрозы взрыва

https://news.ru/storage/news/dd2654b3c229896f89748aaef42bf774/0e8b9eca-36da-4243-b91e-c4cc620e8d62_850.jpg Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Третий терминал аэропорта Схипхол эвакуирован полицией. Причиной стало сообщение о бомбе.

Неизвестный позвонил правоохранителям и сообщил, что находится в аэропорту и у него есть взрывное устройство, передаёт «NOS». Сейчас проходит проверка достоверности информации.

Все пассажиры и персонал воздушной гавани были эвакуированы из здания для обеспечения безопасности.

Ранее News.ru писал, что после анонимного звонка о минировании из торгового центра «Мега Химки» были эвакуированы более 5 тыс. человек.