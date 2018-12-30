Посетителей «Мега-Химки» срочно эвакуируют

https://news.ru/storage/news/505a0969cde83f9a29b313c58e015f9e/2482c8ec-5a42-43e5-8618-47fb80909a1a_850.jpg msk_today/vk.com

В Подмосковье, на Ленинградском шоссе в торговом центре «Мега-Химки» идёт срочная эвакуация посетителей магазина. Эвакуировано около семи тыс. человек.

В торговый центр поступил звонок от неизвестного, который сообщил о заложенной в здании бомбе. Сотрудники правоохранительных органов проверяют помещения магазина на наличие подозрительных предметов, рассказал источник News.ru.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции задержали охранника московского торгового центра «Феникс» за кражу денег у посетителя. Пострадавший по неосторожности выронил из кармана один миллион рублей, который сразу пропал. По данным полиции, 55-летний охранник подошёл к пачке денег, поднял её и спрятал себе в карман. Против него возбудили уголовное дело о краже. В доме сотрудника ТЦ проводятся обыски, сам он находится под подпиской о невыезде.