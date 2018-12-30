Посетителей «Мега-Химки» срочно эвакуируют

В Подмосковье, на Ленинградском шоссе в торговом центре «Мега-Химки» идёт срочная эвакуация посетителей магазина. Эвакуировано около семи тыс. человек.
В торговый центр поступил звонок от неизвестного, который сообщил о заложенной в здании бомбе. Сотрудники правоохранительных органов проверяют помещения магазина на наличие подозрительных предметов, рассказал источник News.ru.
Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции задержали охранника московского торгового центра «Феникс» за кражу денег у посетителя. Пострадавший по неосторожности выронил из кармана один миллион рублей, который сразу пропал. По данным полиции, 55-летний охранник подошёл к пачке денег, поднял её и спрятал себе в карман. Против него возбудили уголовное дело о краже. В доме сотрудника ТЦ проводятся обыски, сам он находится под подпиской о невыезде.