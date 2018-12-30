USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,841.25 $
МОСКВА-3°C19:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Посетителей «Мега-Химки» срочно эвакуируют

msk_today/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

В Подмосковье, на Ленинградском шоссе в торговом центре «Мега-Химки» идёт срочная эвакуация посетителей магазина. Эвакуировано около семи тыс. человек.

В торговый центр поступил звонок от неизвестного, который сообщил о заложенной в здании бомбе. Сотрудники правоохранительных органов проверяют помещения магазина на наличие подозрительных предметов, рассказал источник News.ru.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции задержали охранника московского торгового центра «Феникс» за кражу денег у посетителя. Пострадавший по неосторожности выронил из кармана один миллион рублей, который сразу пропал. По данным полиции, 55-летний охранник подошёл к пачке денег, поднял её и спрятал себе в карман. Против него возбудили уголовное дело о краже. В доме сотрудника ТЦ проводятся обыски, сам он находится под подпиской о невыезде.


#москва #ЧП #ПОДМОСКОВЬЕ #химки #ТЦ
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
общество 12:36, 29 декабря 2018
Туроператоры не вернут деньги за путёвки из-за ЧП в Каире
происшествия 13:35, 27 декабря 2018
Самодельная бомба взорвалась возле церкви в Афинах
общество 16:53, 24 декабря 2018
Глава МЧС стал генерал-полковником после ЧП на шахте
происшествия 12:57, 23 декабря 2018
Пожар произошёл в больнице под Новосибирском
общество 17:47, 20 декабря 2018
Пожар в гаражах на севере Москвы ликвидирован
Лента новостей
происшествия 19:03
Mercedes сбил людей на тротуаре в Петербурге
в мире 18:51
За два дня в Таиланде погибли 180 человек
в мире 18:48
Избирком Афганистана отложил президентские выборы
общество 18:47
Российских детей вывезли из Ирака на родину
спорт 18:41
Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»
Другие новости
происшествия 19:03
Mercedes сбил людей на тротуаре в Петербурге
происшествия 17:48
Люди погибли в ДТП на Южном Урале
происшествия 17:13
Массовая драка из-за официанток попала на видео
происшествия 15:28
Российская семья погибла в ДТП в Финляндии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top