Оказалось, что блогер с миллионной аудиторией и доходом в $700 тыс. в год имела вполне заурядную внешность. В 18 лет, перед поступлением в колледж, она устроилась работать в McDonalds. В это время и была сделана опубликованная фотография. По ней видно, что будущая звезда Playboy за собой особо не следила, не красилась, носила брекеты и пучок на голове, пишет Daily Star.

Model's transformation from 'brace-faced' teen working at McDonalds to Playboy star https://t.co/w7S9eNqmPc pic.twitter.com/yLrfydQKsN