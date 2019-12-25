https://static.news.ru/photo/887954ea-2710-11ea-8b49-fa163e074e61_660.jpg Аманда Николь Мартин Фото: the_amanda_nicole/instagram.com

25-летняя американская модель, танцовщица и блогер Аманда Николь Мартин свои неудачи в любви связывает с тем, что она слишком красива и успешна. Чтобы показать, что такой она была не всегда, Аманда опубликовала фотографию семилетней давности.

Оказалось, что блогер с миллионной аудиторией и доходом в $700 тыс. в год имела вполне заурядную внешность. В 18 лет, перед поступлением в колледж, она устроилась работать в McDonalds. В это время и была сделана опубликованная фотография. По ней видно, что будущая звезда Playboy за собой особо не следила, не красилась, носила брекеты и пучок на голове, пишет Daily Star.

Model's transformation from 'brace-faced' teen working at McDonalds to Playboy star https://t.co/w7S9eNqmPc pic.twitter.com/yLrfydQKsN — Daily Star (@dailystar) December 24, 2019

Сейчас рыжеволосая знойная красавица с пышными формами и отсутствием комплексов учится в университете на юриста и гордится своим первым трудовым опытом в фастфуде.

Как писал NEWS.ru, британский Vogue назвал топ-модель Наоми Кэмпбелл самой стильной женщиной 2019 года. По мнению экспертов, она в любых нарядах выглядит изящно. Вторая строчка досталась английской актрисе Джеме Чан, которая была замечена на красных ковровых дорожках в гламурно-комфортных образах. А на третьем месте расположилась певица Рианна. Также в топ-10 вошли актриса Фиби Уоллер-Бридж, герцогиня Сассекская Меган Маркл и певица Леди Гага.