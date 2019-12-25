25-летняя американская модель, танцовщица и блогер Аманда Николь Мартин свои неудачи в любви связывает с тем, что она слишком красива и успешна. Чтобы показать, что такой она была не всегда, Аманда опубликовала фотографию семилетней давности.
Оказалось, что блогер с миллионной аудиторией и доходом в $700 тыс. в год имела вполне заурядную внешность. В 18 лет, перед поступлением в колледж, она устроилась работать в McDonalds. В это время и была сделана опубликованная фотография. По ней видно, что будущая звезда Playboy за собой особо не следила, не красилась, носила брекеты и пучок на голове, пишет Daily Star.
Как писал NEWS.ru, британский Vogue назвал топ-модель Наоми Кэмпбелл самой стильной женщиной 2019 года. По мнению экспертов, она в любых нарядах выглядит изящно. Вторая строчка досталась английской актрисе Джеме Чан, которая была замечена на красных ковровых дорожках в гламурно-комфортных образах. А на третьем месте расположилась певица Рианна. Также в топ-10 вошли актриса Фиби Уоллер-Бридж, герцогиня Сассекская Меган Маркл и певица Леди Гага.