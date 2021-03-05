Журналисты снимали репортаж о кражах в США и стали жертвами ограбления

Корреспонденты телеканала KPIX стали жертвами грабителей в калифорнийском округе Сан-Бернардино недалеко от холмов Твин Пикс. Это происшествие приключилось с ними, когда они снимали репортаж о краже автомобилей.
В какой-то момент к журналистам подошёл вооружённый пистолетом мужчина. Он потребовал отдать ему телевизионное оборудование. Вскоре на помощь грабителю пришли два сообщника. Корреспонденты решили не сопротивляться и отдали дорогостоящую технику.
Они вышли из автомобиля, один был с пистолетом, он навёл оружие к моему лицу и сказал, что заберёт камеру, — рассказал журналист Дон Форд Daily Mail.
Вскоре полиция сумела найти отобранное оборудование. О поимке преступников ничего неизвестно.
Как писал NEWS.ru, в Австралии у ведущего прогноза погоды угнали внедорожник Ford Ranger во время прямого эфира. Он заканчивал репортаж, когда заметил, что его транспортное средство уезжает со стоянки задним ходом. За рулём сидел подросток, который чуть не задавил мужчину. Журналисту не удалось остановить злоумышленника. Вскоре на место угона приехала полиция. Силовики задержали трёх подозреваемых в угоне подростков. Транспортное средство до сих пор не найдено.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram