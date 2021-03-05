Журналисты снимали репортаж о кражах в США и стали жертвами ограбления

Фото: Stanton Sharpe/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нескольких человекообразных обезьян в зоопарке Сан-Диего привили экспериментальной вакциной от COVID-19, которая была разработана специально для животных американской фирмой Zoetis. Вакцинация прошла после того, как восемь горилл из сафари-парка заразились коронавирусом после контакта с работником этого зоопарка.

Это заставило нас понять, что другие наши обезьяны находятся в опасности. Мы хотели сделать всё возможное, чтобы защитить их от этого вируса, потому что мы действительно не знаем, как он...