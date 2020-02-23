https://static.news.ru/photo/171c52ea-5625-11ea-b315-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Законодатели штата Вирджиния (США) проголосовали за отмену введённого в 1792 году закона, который запрещал местным жителям сквернословить в общественных местах. Ранее за правонарушение можно было получить штраф в размере $250.

Однако закон не уточнял, какие слова нельзя было произносить жителям штата.

Закон теряет свою актуальность с 1 июля 2020 года — жители смогут ругаться и не бояться последствий.

Теперь губернатору Вирджинии Ральфу Нортхэму, который дал понять своё положительное отношение к изменениям, осталось только подписать законопроект.

Как ранее писал NEWS.ru, известный дрессировщик Юрий Куклачёв высказался на тему нецензурной брани. По его словам, люди, работающие в области искусства, не должны высказываться матом.