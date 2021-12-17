Жители США высказали своё мнение в отношении войны с Россией из-за Украины

В США практически половина опрошенных жителей выразила своё негативное мнение по поводу начала войны с Россией для «защиты территориальной целостности Украины». Опрос на данную тему провела исследовательская служба YouGov, заказчиком выступил американский Институт имени Чарльза Коха, сообщает Politico.

Главный вопрос, на который опрошенные должны были дать ответ, звучал так: «Если Россия снова вторгнется на Украину, выступаете ли вы за или против того, чтобы США воевали с Россией для защиты территориальной целостности Украины?», отмечает издание.

Исследование показало, что 28% респондентов заявили, что выступают «решительно против», 20% — «в некоторой степени против» такой идеи. «Решительно за» высказалось лишь 9%, а 18% сообщили, что «в некоторой степени за». 24% участника опроса не дали конкретного ответа.

В исследовании всего принимала участие тысяча американских пользователей Интернета.

Ранее подобное исследование было проведено в России. Почти 80% россиян не исключают, что сложившаяся напряжённость у восточных границ Украины может перерасти в полноценную войну с Россией. 36% считают, что это вполне вероятно, 38% заявляют о маловероятности войны, а полностью исключают её возможность лишь 15%.