https://static.news.ru/photo/6ff3667a-56c4-11ea-99cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Традиционные русские проводы зимы прошли в Центральном парке Нью-Йорка, в них приняли участие как русскоязычные американцы, так и коренные горожане с туристами.

Собравшиеся водили хоровод, играли в «ручеёк» и ели блины, которые раздавали в трапезной Свято-Николаевского собора Манхэттена. Провожают зиму и встречают весну по-русски в главном парке Манхэттена уже седьмой год, рассказал президент общества «Русская молодёжь Америки» Игорь Кочан.

Мы проводим подобные мероприятия для наших соотечественников, чтобы они, проживая на территории США, не забывали о своих корнях, чтобы могли встретиться с другими и поговорить по-русски, привести детей, вместе отметить народные праздники, поддерживая свои традиции, — цитирует Кочана ТАСС.

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