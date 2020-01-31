https://static.news.ru/photo/a9ea93b8-faa2-11e9-815a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В городе Бонита Спрингс в американском штате Флорида счастливчик приобрёл лотерейный билет, цифры на котором совпали с теми, что выпали при розыгрыше джекпота в размере $394 млн.

Магазин 7-Eleven, в котором был продан билет, получит от организаторов лотереи $100 тысяч, уточняет CBS Miami. Если победитель захочет получить выигрыш сразу, ему будет выплачена не вся сумма, а $274,6 млн.

Someone in Florida just hit the $394 million #POWERBALL jackpot! Talk about living in a lucky state, REPLY if you are playing the next JACKPOT. #ClaimIt pic.twitter.com/9a65MHEldz — Florida Lottery (@floridalottery) January 31, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что в американском штате Огайо счастливчик выиграл в лотерею $372 млн. Если победитель захочет забрать деньги сразу, он получит не всю сумму, а около $251 млн. Если же он будет претендовать на весь выигрыш целиком, то он будет выплачиваться меньшими суммами в течение 30 лет.