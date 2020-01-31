https://static.news.ru/photo/a9ea93b8-faa2-11e9-815a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
В городе Бонита Спрингс в американском штате Флорида счастливчик приобрёл лотерейный билет, цифры на котором совпали с теми, что выпали при розыгрыше джекпота в размере $394 млн.
Магазин 7-Eleven, в котором был продан билет, получит от организаторов лотереи $100 тысяч, уточняет CBS Miami. Если победитель захочет получить выигрыш сразу, ему будет выплачена не вся сумма, а $274,6 млн.
Ранее NEWS.ru писал, что в американском штате Огайо счастливчик выиграл в лотерею $372 млн. Если победитель захочет забрать деньги сразу, он получит не всю сумму, а около $251 млн. Если же он будет претендовать на весь выигрыш целиком, то он будет выплачиваться меньшими суммами в течение 30 лет.