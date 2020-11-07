Жириновский посоветовал Трампу бороться за пост президента

https://static.news.ru/photo/15a2b6d2-bd6f-11ea-9676-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился с советом к президенту США Дональду Трампу, который, вероятно, проиграл выборы на новый срок. Российский политик порекомендовал ему сопротивляться.

Дональд Трамп, я советую вам сопротивляться. Любые выборы заканчиваются в день, когда они назначены, — подчеркнул он.

По его словам, любой голос, поданный после 3 ноября, не должен быть засчитан. Это правило распространяется и для голосования по почте.

Народ Америки с вами. Не только те, кто голосовал за вас, но и многие избиратели демократов, которые тоже хотят честных выборов. У американцев есть, чем защищаться, вся Америка вооружена. Поэтому надо защитить интересы американского народа от фальшивок, — написал Жириновский в Telegram.

Российский политик уверен, что Трамп выигрывает по «законным» голосам. В связи с этим команде действующего президента США, по совету главы ЛДПР, следует идти «во все суды», включая Верховный.

Наши демократы ельцинского разлива тоже занимались фальсификациями. Поэтому желаю вам успехов в борьбе за торжество демократии, за вашу победу, — заключил он.

Ранее демократ Джо Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика говорили в CNN, NBC, Associated Press и Fox News. При этом Трамп заявил, что Байден торопится с объявлением себя победителем.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.