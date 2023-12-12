Жилая многоэтажка развалилась в Нью-Йорке Жилая шестиэтажка частично обрушилась в районе Бронкс в Нью-Йорке

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жилая многоэтажка частично обрушилась в районе Бронкс в Нью-Йорке, сообщил телеканал ABC. Угол здания обвалился от крыши и до самого низа, из-за чего стены квартир оказались снесены, а сами помещения — открыты взглядам прохожих.

Сейчас на месте работают срочные службы. О жертвах не сообщалось. Telegram-канал РИА Новости опубликовал видео с места событий. На кадрах видно, что на землю обрушилось множество обломков.

До этого сильнейший торнадо обрушился на город Кларксвилл в штате Теннесси. Также катаклизм коснулся городов Спрингфилд, Нэшвилл и Мэдисон. Очевидцы опубликовали видео разрушенного города: автомобили разбросало по дорогам, многие здания лишились крыши. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 23 человека пострадали и были госпитализированы.

Позднее часть здания обрушилась на дорогу на улице Гоголя во Владивостоке. В Сети появилось видео с авторегистратора. На кадрах видно, что стоящее у дороги здание демонтируют, а затем часть конструкции падает на пешеходную дорожку и частично на проезжую часть. Проезжающей мимо машине в последний момент удалось увернуться от обломков.

Ранее похожий случай произошел в Москве. Кирпичная стена обрушилась при сносе девятиэтажного здания у станции метро «Менделеевская». Часть обломков рухнула прямо на проезжую часть и разлетелась на кирпичи.