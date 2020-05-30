Жена обвинённого в убийстве Флойда полицейского подала на развод

https://static.news.ru/photo/e698b8d0-a27c-11ea-9d9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Супруга экс-полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, подала на развод.

Адвокатская контора Sekula Law Offices заявила, что Келли Шовин была шокирована смертью Джорджа Флойда. Женщина выразила соболезнования семье погибшего.

Она уже подала документы на расторжение брака с Дереком Шовиным. Миссис Шовин убедительно просит не беспокоить её детей, пожилых родителей и других родственников в это непростое время, — говорится в заявлении юристов.

46-летний Джордж Флойд умер через некоторое время после задержания. Полицейские надели на него наручники и повалили на землю. Один из офицеров надавил ему коленом на шею. Флойд несколько раз сказал, что не может дышать, а затем потерял сознание. Медики не смогли его спасти.

После инцидента руководство полиции города уволило четырёх стражей порядка, которые принимали участие в задержании. Шовина обвинили в непредумышленном убийстве и убийстве по неосторожности.

Видеозапись задержания разошлась по социальным сетям. После этого в Миннеаполисе и других городах начались акции протеста, которые переросли в беспорядки. В Окленде в ходе протестов застрелили сотрудника ФСО США.

NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп изучил обстоятельства гибель Флойда. Глава Белого дома призвал провести тщательное расследование.