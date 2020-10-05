Заражённый коронавирусом Трамп записал видео из больницы

https://static.news.ru/photo/12357ea2-06d6-11eb-8754-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tia Dufour - White House via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп записал видеообращение из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, куда его доставили с диагнозом COVID-19. В своей речи глава Белого дома поблагодарил врачей и заявил о своём скором возвращении.

По словам Трампа, он получает хорошие сообщения от врачей, которые делают потрясающую работу.

Это было очень интересное путешествие, я узнал очень многое о COVID-19. Это настоящая школа, и я освоил её, — заявил президент США.

Кроме того, Трамп обещал устроить «небольшой сюрприз» людям, которые решили поддержать его и вышли на улицы с флагами. По его словам, он планирует сделать несколько неожиданных визитов.

Возможно, я застану их раньше, чем они планируют меня увидеть, — добавил он.

На опубликованном в Twitter видео 74-детний Трамп выглядит здоровым и не имеет никаких признаков заболевания.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус ещё в четверг, 1 октября, однако не сообщил об этом и отправился давать интервью журналистам Fox News.