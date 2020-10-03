Заболевший коронавирусом Трамп поблагодарил врачей

https://static.news.ru/photo/0956be40-05a0-11eb-95a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikipedia.org

74-летний президент США Дональд Трамп, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, обратился к врачам со словами благодарности.

Врачи, медсёстры и все в великом медицинском центре Уолтера Рида, а также другие из таких же невероятных учреждений, которые присоединились к ним, просто потрясающи! За последние шесть месяцев был достигнут огромный прогресс в борьбе с этой чумой. С их помощью я чувствую себя хорошо! — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

О заражении американского лидера COVID-19 стало известно 2 октября. В настоящее время он находится в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Его начали лечить препаратом «Ремдесивир» — американская разработка биофармацевтической компании Gilead Sciences. Это лекарство не применялось для лечения коронавируса, но с мая его официально можно использовать в США. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что доказательств эффективности препарата для лечения COVID-19 пока недостаточно.

Также Трампу дают экспериментальную сыворотку на основе антител. Медики утверждают, что американский президент находится в хорошем настроении, хотя и чувствует утомление. У первой леди Мелании Трамп есть кашель и головная боль.

NEWS.ru писал, что британские СМИ сравнили главу США с Вудро Вильсоном, который возглавлял Америку во время эпидемии испанского гриппа сто лет назад. Вильсон заболел испанкой в 1919 году во время участия в переговорах об окончании Первой мировой войны.