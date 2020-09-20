За сутки в США выявили 41 тыс. заболевших коронавирусом

По данным университета Джонса Хопкинса, за последние 24 часа в Соединённых Штатах зарегистрировали 41 037 новых случаев COVID-19. За сутки в стране умерли 689 пациентов с подтверждённым заболеванием.
За всё время пандемии в США выявили более 6,7 млн заражённых коронавирусом. От инфекции скончались 199 268 человек, выздоровели более 2,5 млн жителей США,
Во всём мире выявлено уже свыше 30 млн случаев заражения и более 957 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 21 млн человек.
Как писал NEWS.ru, на территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 6148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. У 1397 новых пациентов (25,2%) болезнь протекает без клинических симптомов. В общей сложности с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 1 103 399 россиян. За прошедшие 24 часа в стране скончались 79 человек с ранее диагностированным COVID-19. Всего жертвами болезни стали 19 418 граждан РФ. Кроме того, из российских больниц за сутки выписали 2895 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число россиян, победивших болезнь, достигло 909 357.
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