За сутки в США выявили 41 тыс. заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6baea760-fb37-11ea-8eba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

По данным университета Джонса Хопкинса, за последние 24 часа в Соединённых Штатах зарегистрировали 41 037 новых случаев COVID-19. За сутки в стране умерли 689 пациентов с подтверждённым заболеванием.

За всё время пандемии в США выявили более 6,7 млн заражённых коронавирусом. От инфекции скончались 199 268 человек, выздоровели более 2,5 млн жителей США, передаёт РИА Новости.

Во всём мире выявлено уже свыше 30 млн случаев заражения и более 957 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 21 млн человек.

Как писал NEWS.ru, на территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 6148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. У 1397 новых пациентов (25,2%) болезнь протекает без клинических симптомов. В общей сложности с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 1 103 399 россиян. За прошедшие 24 часа в стране скончались 79 человек с ранее диагностированным COVID-19. Всего жертвами болезни стали 19 418 граждан РФ. Кроме того, из российских больниц за сутки выписали 2895 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число россиян, победивших болезнь, достигло 909 357.