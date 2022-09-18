WT: из-за политики Байдена в США может начаться гражданская война

Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в ходе предвыборной кампании дал обещание объединить страну, однако не сделал это, тем самым увеличив риск гражданской войны в стране, пишет обозреватель The Washington Times Шерил Чамли. По ее словам, именно при Байдене демократы стали испытывать наибольшее презрение к республиканцам, что провоцирует последних.

Демократы в течение многих лет едва скрывали свое отвращение к Америке и свое презрение к патриотически настроенным американским гражданам. Это отвращение только усилилось при Байдене; это презрение стало еще более уродливым под руководством Белого дома. Отвращение и презрение, о которых когда-то шептали, стали открытыми. <...> Итак, гражданская война? Большее удивление в том, что удивления нет, — считает Чамли.

Ссылаясь на опубликованные YouGovAmerica исследования обозреватель подчеркивает, что гражданская война может произойти как между сторонниками разных партий, так и между богатыми и бедными. Также велика вероятность начала межрасовой войны.

Ранее бывшая конгрессвумен США Тулси Гэббард рассказала о риске начала гражданской войны на территории страны из-за представителей Демократической партии. Политик ужаснулась словам демократов, приравнявших штурм Капитолия сторонниками американского экс-главы Дональда Трампа к терактам 11 сентября.