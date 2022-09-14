В США заявили о риске начала гражданской войны из-за демократов Экс-конгрессмен США Гэббард: демократы приближают страну к гражданской войне

Фото: Jeremy Hogan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший конгрессмен США Тулси Гэббард рассказала о риске начала гражданской войны на территории страны из-за представителей Демократической партии. В эфире Fox News политик ужаснулась словам демократов, приравнявших штурм Капитолия сторонниками американского экс-главы Дональда Трампа к терактам 11 сентября.

Омерзительно и возмутительно слышать, как эти люди, сравнивая наших соотечественников-американцев с террористами, толкают нашу страну на грань гражданской войны, — заявила Гэббард.

Напомним, что 11 сентября 2001 года в США произошли четыре теракта, скоординированных представителями террористического объединения «Аль-Каида» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Самый печально известный из них — подрыв башен-близнецов Всемирного торгового центра.

Накануне британская газета The Guardian сообщила, что жители США готовятся к возможному расколу в обществе и столкновениям в стране. Они заблаговременно закупают стрелковое оружие и возводят подземные бункеры. Авторы также указали, что более 40% американцев считают гражданскую войну возможной уже в ближайшие десять лет.

6 января 2021 года толпа протестующих затрампистов совершила несанкционированный захват здания Капитолия в Вашингтоне. Штурм несогласных привел к эвакуации и закрытию здания американского конгресса прямо во время очередной сессии. В итоге штурм Капитолия обошелся американскому бюджету в $519 млн.