WSJ: запасы боеприпасов США могут сократиться до критического уровня WSJ: запасы боеприпасов США могут сократиться до критического уровня из-за Украины

Фото: Sgt. Shanae Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запасы боеприпасов США и стран Европы к лету 2023 года могут сократиться до критического уровня из-за поставок Украине, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на военных аналитиков. По мнению экспертов, Россия к этому времени расширит производство боеприпасов.

Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники производят. При таком темпе Киев может сократить резервы США и стран Европы до критических уровней этим летом или осенью, — подчеркивается в публикации.

При этом издание предупреждает о появлении потенциально опасного разрыва между огневой мощью России и Украины. Хотя и США, и их союзники вкладывают средства в новые линии производства боеприпасов, однако маловероятно, что ситуация изменится до 2024 года, считают в издании.

Ранее офицер американской армии в отставке Брент Иствуд заявил, что украинские военные слишком быстро расходуют поставляемые Вашингтоном боеприпасы, из-за чего в США ощущается серьезная нехватка снарядов. Он уточнил, что ВСУ каждый день используют около 4700 снарядов разного типа и калибра, в то время как американские производители оружия изготавливают их намного медленнее.