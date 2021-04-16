WSJ сообщила о масштабных проблемах с электрикой Boeing 737 MAX

https://static.news.ru/photo/6576c8d4-3cb8-11ea-978d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Большее, чем предполагалось ранее, число компонентов могут затрагивать потенциальные электрические неполадки самолётов Boeing 737 MAX. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

На минувшей неделе компания Boeing рекомендовала 16 клиентам устранить потенциальную проблему с электрическим оборудованием на самолётах серии 737 MAX.

Как сообщает издание, проблема может быть связана с нанесением лакокрасочного покрытия, которое было проделано в 2019 году. Применявшаяся при тех работах технология могла повлиять на заземление систем лайнера и затронуть панель приборов в кабине пилотов, а также резервную систему электропитания. Подобные неполадки могут присутствовать на 90 самолётах.

WSJ сообщает, что авиаперевозчики рассчитывают на Boeing в связи с увеличением пассажиропотока. При этом компании не столкнулись с какими-то серьёзными проблемами из-за ограничения на эксплуатацию Boeing 737 MAX, просто перераспределив нагрузку между другими лайнерами.

Полёты Boeing 737 MAX были приостановлены в марте 2019 года. Этому предшествовали две авиакатастрофы, в которых погибли 346 человек.

В октябре 2018 года разбился лайнер авиакомпании Lion Air. Самолёт упал в Индонезии, погибли 189 человек.

10 марта 2019 года крушение потерпел Boeing авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии. Погибли 157 человек.

Руководство компании Boeing признало, что причиной происшествия стал сбой в работе системы улучшения характеристик манёвренности. После этих инцидентов ряд стран приостановил эксплуатацию данных моделей авиалайнеров в целях безопасности.

Ранее сообщалось, что техническая неисправность стала причиной экстренной посадки в столичном аэропорту Шереметьево самолёта Boeing 737, следовавшего из Казани в Стамбул. Посадка прошла успешно. Об этом писал NEWS.ru.