Boeing 737 после 15 кругов над Казанью экстренно сел в Москве

https://static.news.ru/photo/7895b394-9603-11eb-9f2b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Техническая неисправность стала причиной экстренной посадки в столичном аэропорту Шереметьево самолёта Boeing 737, следовавшего из Казани в Стамбул. Посадка прошла успешно.

В 14:16 мск самолёт благополучно приземлился в Шереметьево, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что командир воздушного судна после вылета планировал вернуть борт в Казань — самолёт сделал порядка 15 кругов над столицей Татарстана. Однако в итоге было принято решение направить его в Москву.

Характер неисправности, которая вынудила пилотов прервать рейс, не уточняется. Известно, что самолёт летел на высоте около 3,6 км со скоростью значительно ниже стандартной при пассажирских перевозках. По словам пресс-секретаря международного аэропорта Казань Аделя Гатауллина, борт был направлен в Шереметьево по инициативе КВС.

Ранее NEWS.ru писал, что незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске совершил в воскресенье, 4 апреля, самолёт, следовавший из Токио во Франкфурт. По предварительным данным, причиной посадки стал отказ левого двигателя.