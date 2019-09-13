https://static.news.ru/photo/dc86ec02-d65a-11e9-9ad5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amy Katz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Публикация об эвакуации спецслужбами США своего агента и сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова во время его отдыха с семьёй в Черногории в 2017 году могла быть сделана в интересах ФБР. Это якобы было сделано, чтобы заглушить историю со слежкой за Трампом в 2016 году.

Есть основания относиться скептически к публикациям, даже если не говорить о том, в какое время они появились, — пишет журналист Кимберли Старссел в The Wall Street Journal .

Члены Республиканской партии в американском Конгрессе якобы сообщили журналистке, что не видели каких-либо докладов, основанных на получении сведений высокопоставленного кремлёвского чиновника.

Старссел полагает, что информация о вывозе агента из-за разглашения тайной информации Дональдом Трампом могла быть размещена в интересах ФБР. Бюро таким образом якобы может оправдывать неприятные вопросы в связи с законностью слежки за нынешним американским президентом во время его избирательной кампании в 2016 году.

Как писал News.ru, должностные лица, которые допустили отъезд Олега Смоленкова за границу, понесли дисциплинарное наказание. Действия сотрудников администрации президента расценили как безответственность.