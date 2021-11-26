WSJ: Джо Байден хочет ограничить военные учения США в Европе

В свете сложившейся «напряжённости» на границе РФ и Украины администрация президента США Джо Байдена рассматривает целый ряд вариантов своих действий. Один из вариантов включает возможность сокращения военных учений, проводимых в Tвропе, ради избежания конфронтации с Москвой. Об этом со ссылкой на педставителей американских властей пиет The Wall Street Journal.

По информации издания, США не исключают в качестве одного из вариантов своих действий укрепление обороноспособности Украины. Сюда будет включено, в частности, увеличение поставок военного оборудования, в том числе систем ПВО. Такой вариант предполагает ужесточение санкций в отношении Москвы.

Другой вариант — снижение риска конфронтации с Москвой путём ограничения числа проводимых Вашингтоном военных учений в Европе. Американские учения провоцируют критику со стороны РФ. если за основу будет принят этот план, он повлечёт за собой приостановку поставок Киеву американской военной помощи.

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков сообщило, что Россия готовится к вторжению на Украину и в связи с этим даже передислоцировала силы на Камчатке. Авторы статьи предположили, что вторжение может начаться не ранее января 2022 года.

В Кремле заверили, что Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины и не намерена на неё нападать. В то же время Запад нагнетает обстановку, выступая с антироссийскими заявлениями и отправляя на Украину военных советников.