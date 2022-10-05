WP: в США под российским флагом выступили против помощи Киеву WP: консерваторы США разместили твит с российским флагом против помощи Украине

Фото: Siryk Anatolii/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мировая конференция консервативного действия (CPAC) опубликовала в Twitter пост с призывом к Демократической партии США отказаться от «подарков» Украине. Твит был размещен на фоне российского флага, сообщает Washington Post.

Издание уточнило, что через пару часов публикацию удалили.

Мировая конференция консервативного действия призвала демократов прекратить «делать подарки» Украине, — подчеркнули в Washington Post.

В издании добавили, что CPAC, хотя и разместила сообщение на фоне флага РФ, поддержку выразила Украине, уточнив, что выступает лишь против именно американской помощи Киеву.

Мы должны противостоять Владимиру Путину, но американские налогоплательщики не должны брать на себя большую часть расходов, — процитировали твит в Washington Post.

По данным издания, позицию CPAC разделяет ряд видных членов Республиканской партии.

Ранее стало известно, что у Запада остался единственный способ спасти Украину, написал обозреватель Дэвид Пайн в статье для американского издания The National Interest. По его словам, для этого президенту Соединенных Штатов необходимо вернуться к дипломатии и сделать все возможное для прекращения огня. Он подчеркнул, что западные лидеры переоценивают шансы Киева на победу.