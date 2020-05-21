Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) через полгода, если Россия не вернётся к его соблюдению. Это решение вызвало гнев в американском конгрессе и недоумение союзников Соединённых Штатов по НАТО. Североатлантический Альянс 22 мая созывает экстренную встречу, чтобы обсудить неожиданное решение Вашингтона. Эксперты считают, что оно ослабит Соединённые Штаты и спровоцирует всплеск шпионской активности с обеих сторон. Кроме того, выход из ДОН, скорее всего, не позволит США и России продлить действие другого важного договора — СНВ-3.

Разговоры о том, что Соединённые Штаты собираются выйти из Договора по открытому небу, циркулировали давно, так как претензии к его соблюдению существовали с обеих сторон. Но именно при президенте Дональде Трампе Вашингтон перешёл от слов к действию.

Россия не соблюдала договор, поэтому до тех пор, пока они не вернутся к соблюдению, мы выходим, — заявил американский лидер. — Есть шанс, что мы сможем заключить новое соглашение или сделать что-то, что сможет спасти старое.

Утверждения президента уточнил глава Госдепартамента Майк Помпео, заявив, что Россия последовательно нарушала условия соглашения в последние годы, ограничивая полёты других участников над Калининградом, Абхазией и Южной Осетией. Москва также, якобы пользуясь возможностями обновлённой аппаратуры, использовала наблюдательные полёты над территорией США, чтобы собирать информацию о гражданской инфраструктуре и потенциальных целях для атак обычным вооружением. Российская сторона отрицает обвинения в несоблюдении договора и заявляет, что продолжит его придерживаться.

Договор по открытому небу вступил в силу в 2002 году — его участниками стали 34 страны, включая Россию, США и европейские государства. Он устанавливает квоты для наблюдательных полётов над территориями участников. При этом маршруты должны быть согласованы с принимающей стороной, а вся собранная информация должна быть открытой. Принимающая сторона имеет право ограничить сбор информации, если считает это нужным. Как замечают эксперты портала Defense One, если самолёт отклоняется от согласованного курса на пять градусов, диспетчер просто нажимает на кнопку и блокирует его сенсоры.

US Navy/Global Look Press

В США считают выход из ДОН опасным, так как это может спровоцировать зеркальные действия со стороны России. В таком случае Америка лишится возможности собирать информацию о российской военной инфраструктуре открытым путём. Но необходимость в этих данных никуда не денется, поэтому добывать их придётся не только благодаря возможностям космической разведки, но и путём шпионажа, что чревато возвращением к отношениям времен холодной войны.

Договор по открытому небу обеспечивает понимание, доверие и стабильность среди 34 членов, — заявил американский сенатор и генерал ВВС в отставке Дон Бэкон. — Как подписант соглашения, мы получали доступ к российскому воздушному пространству и военным аэродромам в короткие сроки. Я считаю, что США правильно сделали, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но я не вижу существенных причин выходить из ДОН.

Однако некоторые эксперты в США считают, что Россия извлекала больше выгоды из этого соглашения, так как её орбитальные системы наблюдения заметно уступают по возможностям американским. И если Америка после выхода из договора продолжит использовать свои спутники для слежки за Россией, то для нашей страны наблюдательные полёты были основными источниками информации о военной инфраструктуре противника.

Решение президента Трампа спровоцировало жёсткую реакцию в конгрессе. Конгрессмены Эдвард Марки и Джимми Панетта представили законопроект, который запрещает президенту выходить из международных договоров без одобрения законодателей. Глава комитета по международным делам Палаты представителей Элиот Энгел заявил, что выход США из ДОН «только сыграет в пользу России и навредит нашим союзникам».

Договор об открытом небе стал вторым важным соглашением по контролю над вооружениями, из которого США вышли при Трампе. В прошлом году прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Если в Вашингтоне решат не продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого истекает в феврале будущего года, гонку вооружений между Россией и США уже ничего не будет сдерживать.

Недавно утверждённый в должности переговорщика по вооружениям Маршалл Биллингсли заявил, что Соединённые Штаты в ближайшее планируют провести подробные переговоры с Россией по поводу продления СНВ-3. Но он также подчеркнул, что любое подобное соглашение должно будет отныне включать Китай. Биллингсли уверен, что Пекин будет участвовать в запланированных переговорах.

Однако представители Китая, в том числе в интервью NEWS.ru, неоднократно заявляли, что не собираются включаться в российско-американские соглашения по ограничению ядерных вооружений, так как ядерный арсенал КНР ничтожен по сравнению с возможностями этих двух держав. СНВ-3 ограничивает число развёрнутых ядерных боеголовок с обеих сторон 1550 единицами. У Китая же, по официальным данным, их количество не превышает 300 единиц. Поэтому Пекин подозревает, что США хотят поставить его в неравные условия, закрепив текущее положение дел и не позволив ему дальше наращивать свой потенциал.

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в комментарии NEWS.ru выразил сомнение в том, что выход США из ДОН «убивает» возможности продления СНВ-3.