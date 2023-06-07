«Выгодно Трампу»: политолог оценил шансы конкурента Байдена на выборах Политолог Дудаков: выдвижение Пенса в кандидаты в президенты США выгодно Трампу

Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Майк Пенс

У бывшего американского вице-президента Майка Пенса практически нулевые шансы стать президентом США, однако его выдвижение в кандидаты за кресло Белого дома тактически выгодно Дональду Трампу, заявил NEWS.ru политолог Малек Дудаков. По его мнению, Пенс не выиграет на праймериз, но оттянет часть голосов республиканских избирателей, тем самым Трампу будет легче победить.

У Майка Пенса очень небольшие шансы стать президентом США, а если откровенно, околонулевые. Пенс не вызывает никакого энтузиазма у республиканского избирателя, уровень его поддержки в опросах в среднем не превышает 5-7%. Так что на праймериз он не победит. Но его выдвижение тактически выгодно Трампу, потому что тогда электорат его оппонентов разделяется между многими кандидатами. Все его конкуренты получат меньше и Трампу будет легче победить, — заявил Дудаков.

Бывший вице-президент администрации Трампа Майк Пенс официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году. В своем видеообращении он указывает, что действующее руководство страны разрушило «американскую мечту». Среди проблем он упоминает рост инфляции, рецессию, сокращение зарплат, проблемы с мигрантами на границах.