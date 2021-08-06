Все пассажиры пропавшего на Аляске самолёта погибли

Все пассажиры экскурсионного самолёта, пропавшего на Аляске, погибли. Об этом сообщает региональный вещатель Alaska Public Media, ссылаясь на данные береговой охраны штата.

Сигнал бедствия от экскурсионного самолёта Havilland Beaver, на борту которого находились пилот и пять пассажиров, спасатели получили в четверг, 5 августа, в 11:20 по местному времени (22:20 мск). Установлено, что аварийный маяк работает в районе национального заповедника «Туманные фьорды» на 400-метровой возвышенности.

В дальнейшем выяснилось , что самолёт затонул в результате крушения в районе национального заповедника «Туманные фьорды» в 12 километрах от города Кетчикан. После погружения спасатели сообщили, что никто из находившихся на борту людей не выжил.

По данным агентства Associated Press, все пять пассажиров в минувший четверг, 5 августа, прибыли в Кетчикан на круизном судне Nieuw Amsterdam.