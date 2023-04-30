«Все для Путина»: конгрессмен пожаловался на критику властей США Конгрессмен Гетц: власти США считают проекты аудита средств для Киева выгодными Путину

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Член палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц в своем YouTube-канале пожаловался, что американские власти считают, что все законопроекты, направленные на аудит отправляемых Киеву средств, составляются «для Путина». Так политик прокомментировал реакцию Вашингтона на его законопроект, который призывает Белый дом и Пентагон назвать точное число американских военных на Украине.

Вы слышали, что говорит Гетц? Он не верит, что Америке нужно находиться на Украине. Каждый вопрос, который задает Мэтт Гетц, про наших солдат, затраты, стратегию, — все это, должно быть, для Владимира Путина! — сказал Гетц, изображая своих коллег.

По его словам, отчеты, которые предоставляет американская администрация, не отражают в полной мере происходящее на Украине и «недостаточно ясны и прозрачны».

Ранее американский журналист и ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что президент США Джо Байден и его окружение все больше внимания уделяют конфликту с Китаем, теряя интерес к Украине. По его словам, американская администрация «начинает новую страницу» и фокусируется на КНР. В качестве аргумента он указал на масштабные учения США на Филиппинах.