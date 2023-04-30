«Зеленский — все»: в США объяснили потерю интереса Байдена к Украине Журналист Моррис: Байден уделяет все больше внимания отношениям с КНР, забывая про Украину

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Джо Байден

Американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что президент США Джо Байден и его окружение все больше внимания уделяют конфликту с Китаем, теряя интерес к Украине. По его словам, американская администрация «начинает новую страницу» и фокусируется на КНР. В качестве аргумента он указал на масштабные учения США на Филиппинах.

Зеленский — все. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание, — сказал Моррис.

Публицист уточнил, что американская администрация сомневается в успехах президента Украины Владимира Зеленского в ходе наступления ВСУ.

Ранее американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск назвал содержательной статью обозревателей Джонатана Лемира и Александра Уорда для издания Politico, в которой описываются действия Вашингтона в случае поражения ВСУ. Свою оценку миллиардер оставил под постом его друга Дэвида Сакса в Twitter. Сам Сакс напомнил своим подписчикам, что еще в начале апреля Пентагон высказывал полную уверенность в победе Киева, а теперь готовит всех к провалу.