Американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что президент США Джо Байден и его окружение все больше внимания уделяют конфликту с Китаем, теряя интерес к Украине. По его словам, американская администрация «начинает новую страницу» и фокусируется на КНР. В качестве аргумента он указал на масштабные учения США на Филиппинах.
Зеленский — все. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание, — сказал Моррис.
Публицист уточнил, что американская администрация сомневается в успехах президента Украины Владимира Зеленского в ходе наступления ВСУ.
Ранее американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск назвал содержательной статью обозревателей Джонатана Лемира и Александра Уорда для издания Politico, в которой описываются действия Вашингтона в случае поражения ВСУ. Свою оценку миллиардер оставил под постом его друга Дэвида Сакса в Twitter. Сам Сакс напомнил своим подписчикам, что еще в начале апреля Пентагон высказывал полную уверенность в победе Киева, а теперь готовит всех к провалу.